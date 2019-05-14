2019-05-14T14:24:39+03:00
Политика

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Сочи: прямая онлайн-трансляция

После переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым политик отправится на встречу с президентом Владимиром Путиным [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в РоссиюГоссекретарь США Майк Помпео прибудет в РоссиюФото: REUTERS
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Во вторник, 14 мая, в Сочи прибудет госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Американский политик планирует провести сразу несколько встреч с представителями российских властей.

Так, сначала он отправится на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а потом обоих глав внешнеполитических ведомств примет у себя президент страны Владимир Путин.

Визит Помпео в Россию: прямая трансляция.

Сайт kp.ru писал о том, что политики намерены обсудить ядерную проблему Ирана, а также ситуацию в Сирии, Венесуэле и КНДР. Кроме того, дипломаты проинформируют президента о результатах своих контактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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