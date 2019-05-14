Визит госсекретаря США Майка Помпео в Сочи: прямая онлайн-трансляция

Во вторник, 14 мая, в Сочи прибудет госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Американский политик планирует провести сразу несколько встреч с представителями российских властей.

Так, сначала он отправится на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а потом обоих глав внешнеполитических ведомств примет у себя президент страны Владимир Путин.

Визит Помпео в Россию: прямая трансляция.

Сайт kp.ru писал о том, что политики намерены обсудить ядерную проблему Ирана, а также ситуацию в Сирии, Венесуэле и КНДР. Кроме того, дипломаты проинформируют президента о результатах своих контактов.