2019-05-14T02:26:43+03:00
Политика

Путин в Сочи примет Лаврова и Помпео после их переговоров

Госсекретарь России обсудит Иран и стабилизацию ситуации в Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл ПомпеоГлава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Сегодня, 14 мая, в Сочи состоятся полноформатные переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео, после которой глав внешнеполитических ведомств примет президент России Владимир Путин.

Как сообщил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, глава госдепартамента намерен обсудить с российским коллегой Иран и стабилизацию ситуации в Сирии.

"Мы знаем, что в интересах России стабилизировать Сирию, а пока Иран использует Сирию как пусковую площадку для продвижения целей своей внешней политики, она стабильной не будет", - заявил Хук.

По его словам, в Вашингтоне уверены, что Иран играет дестабилизирующую роль в Сирии и намерены "убрать все силы под иранским командованием из САР", передает РИА Новости.

Отметим, что это будет уже вторая встреча Лаврова и Помпео в этом месяце. Ранее они встретились на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Оба руководителя внешнеполитических ведомств назвали свои переговоры хорошими и конструктивными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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