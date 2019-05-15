В России новая государственная лотерея! Как стать победителем за 15 минут?

И вот — еще одна возможность победить: новая лотерея — «Рапидо 2.0». Рассказываем, как принять в ней участие, и что нужно сделать для победы.

Выигрываем раз в 15 минут

Новая государственная лотерея «Рапидо 2.0» похожа на другую популярную лотерею — «Рапидо». Кстати, «рапидо» переводится с испанского как «быстрый». Лотерею так назвали не случайно: выиграть в нее можно каждые 15 минут. Благодаря частым розыгрышам быстро накапливается суперприз, который нередко составляет десятки миллионов рублей.

По статистике государственных лотерей, в 2018 году участники «Рапидо» выиграли более 3,3 миллиарда рублей. 64 из них стали лотерейными миллионерами. Так как вероятность выиграть суперприз в «Рапидо 2.0», как и в «Рапидо», высокая, миллионеров в новой лотерее будет много.

Рассказываем, как участвовать в новой государственной лотерее. Правила в «Рапидо 2.0» предельно простые. Нужно отметить в первом поле билета 8 чисел, а во втором — 1. Тот, кто верно отгадает выпавшую комбинацию, выиграет суперприз. Гарантированный суперприз — 3 000 000 рублей.

Трансляции тиража можно посмотреть на сайте stoloto.ru. А так как лотерея государственная, за чистотой розыгрышей следит официальная тиражная комиссия.

Билеты «Рапидо 2.0» уже в продаже на сайте stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото», лотерейных киосках и лотерейной сети «Балт-лото».

Фото предоставлено Столото

Секреты удачи от победителей «Рапидо»

Как выиграть в «Рапидо 2.0»? Точно так же, как и в «Рапидо»! Обладатели многомиллионных выигрышей поделились своими историями успеха.

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Сергей Кузнецов — поклонник быстрых лотерей. Он участвует в лотереях больше года. За это время Сергей перепробовал разные тактики, многие из которых оказались удачными: победитель не раз выигрывал суммы до 50 000 рублей.

Но по-крупному ему повезло в 133 676-м тираже «Рапидо». Он выиграл суперприз в размере 3 340 721 рубля. Сергей сделал развернутую ставку — отметил все числа во втором поле билета. Благодаря этому сумма его выигрыша увеличилась и составила 3 790 721 рубль.

Фото предоставлено Столото

— Я подумал, что для победы нужно точно попасть в цель, поэтому сделал развернутую ставку. И это мне помогло! Когда увидел, что выиграл, очень обрадовался. Причем приятна была не сама сумма, а что из тысяч участников повезло именно мне, — рассказывает мужчина.

Теперь Сергей купит новый автомобиль для супруги и отправится вместе с детьми в путешествие.

А вот Владимир У. из Подмосковья знает, как выиграть в «Рапидо» больше всех. Ему досталась рекордная сумма суперприза в этой лотерее — 21 275 597 рублей.

Фото предоставлено Столото

— В нескольких тиражах подряд мне не хватало двух правильных чисел до суперприза. Я знал, что вот-вот повезет, и выбрал одну комбинацию сразу на 10 тиражей. И стал миллионером! Мой суммарный выигрыш за эти тиражи составил 21 729 347 рублей, — вспоминает победитель.

Владимир работает начальником IT-службы. Деньги он планирует потратить на семью: купит подрастающим детям по квартире, отложит на их образование и отправится путешествовать по Крыму.

Кто станет первым участником «Рапидо 2.0», который выиграет суперприз, покажет время. Не упустите возможность войти в историю государственных лотерей.

Напомним, что в России существует более 30 лотерей. С 2014 года все они — государственные. Это лотереи с ТВ-трансляциями розыгрышей, лотереи с многомиллионными выигрышами, быстрые и моментальные лотереи. Каждый может выбрать удобный для себя способ проверить удачу и заставить ее улыбнуться.