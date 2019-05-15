Будут ли Кокорин и Мамаев сидеть в одной колонии или же смогут выйти по УДО

Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых приговорили к полутора годам колонии, еще находятся в СИЗО. А вчера одна из Ярославских газет написала, что футболисты будут досиживать срок в колонии Ярославской области. ««КП» в Ярославле» эту информацию во ФСИН не подтвердили. А потом и адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью «КП» опроверг эту новость, рассказав о том, как дальше может развиваться судьба футболистов.

- Все вопросы, связанные с этапируемыми к месту отбытия наказания решаются только после вступления приговора в законную силу, - говорит Бушманов. - У нас еще неизвестно, когда будут рассмотрены наши апелляционные жалобы. И неизвестно, каков будет результат. В случае, если приговор будет изменен (в лучшую сторону), тогда не будет и оснований для отправления их в исправительную колонию. Поэтому эти вопросы обсуждать преждевременно пока.

- Новость про ярославскую колонию это фейк?

- Конечно. Приговор будет обжалован всеми защитниками, поэтому пока он не вступит в законную силу, по нему какие-либо действия, связанные с отбытием наказания, невозможны.

- Правозащитник Иван Мельников в интервью «КП» сказал, что, может быть, не стоит подавать на апелляцию, а сразу отправиться в колонию. И оттуда писать ходатайства о досрочно-условном освобождении.

- Варианты различные возможны. И возможно минуя апелляционный кассационный порядок обжалования. Но дело в том, что это решение должно быть принято всеми осужденными. Либо все обжалуют, либо все не обжалуют. Но на данный момент мой подзащитный и другие осужденные приняли решение обжаловать приговор в апелляционном порядке. Это их решение. И исходя из их позиции мы, как защитники, так и действуем.

- Есть информация, что для досрочного освобождения необходимы хорошие характеристики. У Павла Мамаева благодарность от ФСИН есть.

- От начальника следственного изолятора благодарность.

- А у Кокорина, говорят, есть взыскание за мобильник в камере.

- Это лучше к адвокатам Кокорина обратиться. Но даже если есть какое-то замечание, оно может со временем быть снято. И может прийти положительная благодарность. Даже наличие каких-то взысканий в целом могут не влиять на положительное решение вопроса об условно-досрочном освобождении.

- Говорят, что тех, кто осужден по первому разу, сажают поближе к дому.

- Есть такая практика. Это разумно и правильно. Надо обеспечить возможность общения им с родственниками. И для бюджета не накладно, когда нет длительного этапирования.

- А будут ли они сидеть вместе?

- Практика такая, что так называемых однодельников направляют для отбытия наказания в разные места.

- Это разные колонии или, может, колония одна, но бараки и отряды разные?

- Я не сталкивался в своей практике, чтобы осужденных по групповым делам отправляли в одну колонию. Но у нас дело исключительное. И по этому делу возможно все. Полагаю, приниматься решение этапирования в ту или иную колонию будет приниматься на уровне руководства ФСИН России, а не города Москвы.

Но я рассчитываю, что до необходимости этапирования дело не дойдет. Тем более, что в действиях моего подзащитного и других осужденных отсутствуют признаки состава, за которые возможно назначение реального срока лишения свободы. Речь идет о хулиганстве.

- А шансы большие?

- Учитывая то, что суд согласился с нашей позицией, что не было так называемых групповых действий, предварительного сговора, переквалифицировал статью с тяжкого преступления на первую часть, которая является средней тяжести. Мы рассчитываем, что суд, вышестоящая инстанция учтет нашу позицию. И избавит дело от этой позорной и надуманной квалификации. Она не состоятельна. Она искусственна. И явно навязана. И не отвечает никаким канонам правосудия. И за те деяния, которые реально каждый осужденный совершил, реальное лишение свободы для лиц, впервые привлекающихся к уголовной ответственности, не предусмотрено.

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