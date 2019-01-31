Хотите обратно, в "прекрасный СССР"? Тогда вперед в колхоз, ишачить за трудодни!

Предыдущие мои статьи, посвященные небольшому, но крайне важному аспекту советской жизни - продовольственному дефициту и соотношению между ценами на продукты и средней зарплатой, вызвали бурную реакцию читателей. Частым упреком в комментариях был такой: "Что вы все о колбасе! В СССР была спокойная жизнь, социальная защищенность и уверенность в завтрашнем дне!"

Мне стало интересно: все эти поклонники "совка" лукавят, или они искренне не знают, что огромная масса советских граждан - сельские жители, колхозные крестьяне, были на протяжении бОльшей части советского периода на положении крепостных рабов?

Да, это не опечатка, и не преувеличение:

РАБСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПОДТВЕРЖДАЛОСЬ ДВУМЯ ПРИЗНАКАМИ: КРЕСТЬЯНЕ В СССР БЫЛИ ЛИШЕНЫ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ЛИШЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ПЛОДАМИ СВОЕГО ТРУДА.

Важно понимать, что крестьяне были самым многочисленным классом советского общества: они составляли 80% населения в ранний послереволюционный период, и 50% населения к 1974 году. Т.е. фактически, на положении рабов оказалась бОльшая часть советских людей!

1958 г. Колхозники во время подготовки к весеннему севу. Фотохроника ТАСС

Принудительно загнав крестьян в колхозы, коммунисты лишили их паспортов, лишили возможности свободно перемещаться по стране. Т.е. по сути, было возрождено существовавшее при царизме крепостное право.

Как мы помним, при царе "крепостное право — совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения властей (то есть прикрепление крестьян к земле или «крепость» крестьян земле".

Подлость советского режима заключалась в том, что первоначально Ленин в своих дореволюционных статьях провозглашал отмену паспортного режима, как ограничивающего свободу передвижения крестьян: "Русский мужик настолько ещё закрепощён чиновником, что не может свободно перевестись в город, не может свободно уйти на новые земли". Это из статьи за 1903 год. Но, как только коммунисты совершили октябрьский переворот и захватили власть, они ввели "трудовые книжки", по факту выполнявшие функции паспортов. Однако, направлены они были на то, чтобы ограничить свободу передвижения не крестьян, а рабочих - от голода и разрухи пролетарии разбегались с предприятий.

Снятие ограничений передвижения после окончания Гражданской войны продлилось недолго: уже к 1932 году снова ввели паспорта.

Поначалу внутренний паспорт использовался как инструмент ущемления прав "социально чуждых" - его не выдавали "бывшим" - дворянам, нэпманам, и т.д.

Не получили паспортов и крестьяне. Отсутствие паспорта не позволяло крестьянину покинуть место жительства - свой колхоз или совхоз, и устроиться на работу в городе. ВЫЕХАТЬ ИЗ СВОЕЙ ДЕРЕВНИ КРЕСТЬЯНИН МОГ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА ИЛИ ДИРЕКТОРА СОВХОЗА.

Если крестьянин осмеливался покинуть свой населенный пункт без такой справки, он автоматически становился преступником, и подлежал уголовному наказанию: статья 192а УК, введенная 1.06.1934, предусматривала за данное нарушение лишение свободы на 2 года.

Крестьяне подают заявления о вступлении в колхоз, 1930 год. Репродукция Фотохроники ТАСС.

В таком "крепостном" положении, прикрепленными к колхозной земле в качестве безропотной и безотказной рабсилы, колхозные крестьяне находились до 1974 года! Только 28 августа 1974 года постановление Совета Министров № 677 приняло положение об обязательной выдаче паспорта всем гражданам, проживающим на территории СССР по достижению шестнадцатилетнего возраста. Впервые были включены все жители сельской местности! В течение шести лет с 1.02.1976 и до 31.12.1981 года было выдано около 50 миллионов паспортов работникам колхозов.

Вы только представьте себе, что взрослые люди, всю жизнь проишачившие на это совковое государство, не получили от него паспорта даже к моменту Олимпийских игр в Москве в 1980-м году! И, следовательно, не могли вот так вот запросто взять, и поехать куда им захотелось. Даже на пенсии! Потому что и пенсии-то не было! Пенсии колхозникам стали выплачивать только после 1964 года, после принятия соответствующего закона. И первоначальный размер этих пенсий был смехотворным - в среднем 12 рублей 50 копеек в месяц!

Это мой ответ тем коммунистическим пропагандистам, которые нагло врут про то, что "пенсии в СССР были по 120 рублей".

Еще раз подчеркну - сельские жители на тот момент составляли 50% населения СССР!

Возникает резонный вопрос: почему коммунистическая власть, Советское государство так ущемляло права бОльшей части населения? Почему не выдавали паспорта аж до 1974 года?

Да все просто: боялись, что крестьяне разбегутся из колхозов – в города.

Тракторист в поле за работой, 1964 год. Фото Турбин Василий/Фотохроника ТАСС

А от чего они должны были разбежаться? Ведь у них были дома, приусадебные участки, а в городах люди ютились в бараках и коммуналках - в некоторых регионах до самого развала Советского Союза.

Да разбежались бы крестьяне, только получили бы паспорта от того, что "родимая" советская власть обдирала их, как липку!

Во времена крепостного права помещики так не обирали своих крепостных крестьян, как коммунисты колхозников!

В самые первые годы коммунистического правления, сразу после революции, началась "продразверстка" - фактически, у крестьян забирали весь хлеб! Понятное дело - дорвавшись до власти, большевики уничтожили систему управления страной, вооруженный пролетариат, руководствуясь классовым чутьём, убивал всех, кого считал "буржуем" - по признаку наличия пенсне. В итоге, без инженеров, технологов и управленцев промышленность встала, и пролетариям нечего было предложить крестьянам в обмен на хлеб - оставалось только силой забрать. Что и делали. Это привело к крестьянским восстаниям, с которым не могли справиться даже регулярные части Красной Армии - пришлось использовать отравляющие вещества!

Когда стало ясно, что отнять хлеб у крестьянина можно только один раз, а потом крестьянин умирает вместе со всей семьёй и хлеба больше не производит, коммунисты дали послабление - НЭП - "новую экономическую политику". Сразу появились продукты, восстановилось производство сельхозпродукции, ширпотреба, увеличился товарооборот. Но это привело к возрождению мелкобуржуазных настроений. Коммунисты спохватились: народ, который научился зарабатывать и хорошо жить не благодаря советской власти, а вопреки ей, мог очень быстро понять, что эта советская власть ему даром не нужна, и быстро избавиться от коммунистических захребетников и дармоедов. Поэтому НЭП свернули, а "нэпманы" попали под каток репрессий.

Туда же попали и зажиточные крестьяне. Коммунистам нужно было восстанавливать экономику, которую они порушили, а для этого была нужна валюта. Нефтедолларовых потоков тогда не было, роль "валютоносного сырья" играла пшеница. Именно ее стали изымать у зажиточных крестьян под видом "коллективизации", "раскулачивания". Недовольных и несогласных ссылали в Сибирь - целыми семьями, без еды и инструментов выкидывая в чистом поле. И расстреливать не было нужды - "мироеды кулаки" мерли, как мухи, от голода и болезней. По признанию самого джугашвили, цена индустриализации - 10 миллионов погибших крестьян.

После того, как крестьян загнали в колхозы, их мытарства не кончились! Фактически, каждого колхозника облагали налогами по два-три раза.

Первый раз облагался налогом сам колхоз. Хотя "налогом" это назвать было трудно - государство просто забирало у колхоза почти всю произведенную сельхозпродукцию, оставляя мизер - для самих крестьян. Второй раз налогом облагались выплаты за "трудодни". "Выплаты" - это одно название. Денег колхозники не получали, за "трудодни" им выдавали опять же, малую толику того, что колхозники сами произвели. Это могли быть 100 - 150 кг пшеницы - на семью - на целый год! И всё! Остальное колхозники должны были добыть с приусадебных участков. Но и тут без налога не обходилось: государство обложило налогом и личные хозяйства крестьян! И налоги эти были удушающими. Например, советские экономисты высчитали "годовую доходность" коровы, поросенка, козы, одной сотки земли на приусадебном участке, и все это облагали налогом!

И расчетные нормы налогов постоянно росли: 1940 году расчетная норма доходности коровы, составляла 600 рублей, то в 1948 году – 3500 рублей, свиньи – 300 и 1500 рублей, соответственно, сотки картофельного огорода – 12 и 120 рублей, козы или овцы – 40 и 350 рублей, соответственно. С этой нормы доходности брали налог в размере 10-15%%. Но это было еще не всё! Кроме денег, крестьянин должен был сдать "оброк" - т.е. выполнить план обязательных "госпоставок", которым государство обкладывало каждый колхозный двор! Не колхоз, нет - колхоз давал поставки отдельно - речь о личном хозяйстве колхозника.

В 1940 году колхозный двор был обязан сдать в год 32-45 килограммов мяса (единоличники – от 62 до 90 килограммов), в 1948 году повысили до 40-60 килограммов мяса.

По молоку обязательные поставки выросли в среднем со 180-200 литров до 280-300 литров в год. В 1948 году колхозный двор также был обязан сдавать ежегодно от 30 до 150 куриных яиц.

Особенно интересно то, что советскую власть и коммунистов не волновало, держите вы вообще корову, кур, поросят, или нет: есть план по госпоставкам - сдавай!

Кроме того, крестьян регулярно, с 1927 по 1958 год заставляли покупать гособлигации. Облигации никогда не были погашены, фактически, крестьян обокрали!

1918 г. Пахота на полях коммуны. Фотохроника ТАСС

Кроме "советского оброка" - натурально-продуктовой повинности, и денежной повинности, была и отработочная повинность! Наряду с обязанностью отработать до 200 трудодней в колхозе, крестьяне, и мужчины и женщины, в принудительном порядке использовались на лесозаготовках, на торфоразработках, а также каждый крестьянин обязан был 6 дней в году бесплатно отработать на строительстве и ремонте дорог.

Получалось, что, по сути, советское крестьянство жило в системе советского феодализма, отрабатывая барщину, отдавая оброк (госпоставки) и выплачивая налоги.

Возникает вопрос: какие же социальные блага за все эти труды получали крестьяне в СССР? Тут коммунистические совковые пропагандисты начнут верещать про "бесплатную медицину" и "бесплатное образование". А вот и нет! И школы, и больницы, если они находились на территории колхоза, содержал сам колхоз! Т.е. те же самые колхозники.

Да и пенсии колхозники не получали - аж до 1964 года!

А как жили колхозники, когда, в связи с возрастом утрачивали трудоспособность? У кого были дети –кормили дети. А если детей не было - погибли в войну, тогда как?

Да всё просто, побирались!

"Изучение работы по ликвидации и предупреждению нищенства в начале 1950-х, проведённое районными отделами соцобеспечения Вологодской области, показало, что престарелые и больные люди, часто одинокие (как правило, в возрасте старше 70 лет — самой старшей «нищенствующей» было 103 года) были вынуждены «собирать куски». В каждом районе области таких насчитывалось от десятка до полусотни человек".

Как только советские крестьяне получили паспорта, случилось то, что и должно было произойти: колхозники рванули в города. Деревни стали пустеть и вымирать.

К чему это привело - мы знаем: начался продовольственный дефицит, продуктов в магазинах становилось все меньше и меньше. Пшеницу пришлось закупать в США и Канаде. Пока цены на нефть были высокими, денег хватало. А потом коммунисты наступили на очередные "грабли" - развязали войну в Афганистане, перессорились со всем мировым сообществом (ничего не напоминает?). Мировое сообщество объявило советскому агрессору бойкот, цены на нефть и газ рухнули - в разы, денег не стало, жрать стало нечего, и Советский Союз развалился, как гнилой арбуз!

Но крестьянство было загублено, и так и не восстановилось до сих пор.

Вот такая она была, ваша "прекрасная советская жизнь"!

Хотите обратно? Тогда в колхоз, ишачить за трудодни!

ДРУГИЕ КОЛОНКИ АВТОРА

Назад к советской вареной колбасе!

Наш колумнист Герман Пятов пытается понять тоску бывших советских граждан о "прекрасном советском прошлом", которого не было (подробности)

Что почём было в СССР

Наш колумнист Герман Пятов пытается перевести советские рубли в нынешние российские и показать, что товары в СССР вовсе не были такими дешевыми, как это любят изображать коммунистические пропагандисты (подробности)