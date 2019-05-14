Откровенные и полезные: О чем договорились Лавров и Помпео

Накануне визита в Россию у госсекретаря США Майка Помпео менялись планы. Внезапно отменился визит в Москву, сообщалось о ходе подготовкик последующим переговорам с европейскими лидерами. Неужели переговоры в Сочи тоже могут оказаться под угрозой срыва?

Но все обошлось. Главы внешнеполитических ведомств РФ и США все-таки встретились сегодня в Сочи. Переговоры продолжались более трех часов и проходили за закрытыми дверями.

- Мы хотим улучшить отношения между нашими странами, это будет в интересах обоих наших народов. Мы делаем всё для того, чтобы предпринять шаги в этом направлении, - заявил на пресс-конференции Майк Помпео. - Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает улучшения отношения между нашими странами. Я думаю, что наши сегодняшние переговоры стали хорошим шагом в этом направлении.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США продлились три часа.Фото: REUTERS

Сергей Лавров признал, что напряженность между Москвой и Вашингтоном негативно сказывается на ситуации во всем мире.

— Россия заинтересована в нормализации нашего диалога. Мы убеждены, что это вполне возможно и реально, если вести дело на основе взаимного уважения и взаимного учёта интересов,— заявил министр.

Он напомнил, что в последнее время каналы общения между странами были заморожены из-за безосновательных обвинений Вашингтона в адрес Москвы.

- Мы согласились с важностью восстановить каналы общения, - сказал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров.Фото: REUTERS

ДОКЛАД МЮЛЛЕРА

Не обошлось на встрече без обсуждения «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году. Сергей Лавров напомнил, что Россия предлагала США опубликовать переписку между властями двух стран о киберугрозах во время президентской кампании.

- У нас [РФ и США] с 2013 года существует канал обмена данными о непреднамеренных рисках, возникающих в киберпространстве, и с 2016 года по январь 2017 года по этому каналу шел трафик запросов и ответов. Не так давно, когда нападки на РФ достигли апогея, мы предложили этот обмен сообщениями по линии двух структур, занимающимися этими вопросами, опубликовать. Публикация этих данных была заблокирована американской стороной, - рассказал министр.

По его мнению, если бы данные все-таки были преданы огласке, то большая часть обвинений отпала. Москва же публиковать эту переписку первой не будет.

- Пока на столе не будет доказательств вмешательства (России в выборы США – ред.), взрослого разговора не получится, - подчеркнул министр.

- Если вмешательство в выборы будет в 2020 году, наши отношения будут еще хуже. Для нас выборы – дело священное, - предупредил в свою очередь Майк Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео.Фото: REUTERS

После этого Лавров вручил госсекретарю США копию статьи, которая была опубликована в 1987 году. В ней сообщалось о попытках СССР вмешаться в выборы американского президента еще в 1988 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708698" frameborder="0"></iframe> Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.

ОСТАВИТЬ КАРАКАС

Как и ожидалось, на встрече был затронут политический кризис в Венесуэле.

- США и другие страны считают, что пришло время Николаса Мадуро уйти, чтобы закончились страдания венесуэльского народа. Мы надеемся, что российская поддержка Мадуро закончится, - заявил Майк Помпео.

Но Сергей Лавров парировал, напомнив, что демократию силой не устанавливают.

- Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат и из уст официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуаидо (лидер венесуэльской оппозиции — ред.), который постоянно упоминает о своём праве пригласить вооружённую интервенцию извне, — они ничего общего с демократией не имеют, - констатировал глава МИД России.

NON PAPER

Во время пресс-конференции Сергей Лавров рассказал журналистам, что передал Майку Помпео меморандум. В этом документе собраны факты вмешательства Вашингтона во внутреннюю политику России.

- Я передал Майклу неофициальный такой меморандум, non paper, как у нас принято говорить по-английски, который излагает не вымышленные, а фактические подтверждения вмешательства Соединённых Штатов во внутреннюю политику Российской Федерации, - сообщил глава российского МИД.

На встрече российская делегация напомнила американским коллегам, что в 1933 году, по инициативе Вашингтона, США и СССР договорились не вмешиваться во внутреннюю политику друг друга. Москва, начиная с президентства Барака Обамы, предлагает США переподтвердить эту договоренность. Но, видимо, американцы пока на это не готовы пойти, заключил Лавров.

Российский министр также добавил, что Москва выступает за то, чтобы дипломаты двух стран работали «транспарентно, открыто и не создавали ощущения у другой стороны, что кто-то собирается влиять на внутриполитические процессы».