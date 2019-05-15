Главные конкуренты Лазарева после первого полуфинала: исландская ненависть, дементоры на палках и полураздетые женщины в латексе

Первый полуфинал разочаровал многих любителей музыки и хорошего шоу. Казалось, некоторых исполнителей набрали ну не то чтобы по объявлению - по итогам конкурсов в сельских ДК. Мимо нот пело просто большинство, что, конечно, можно списать на волнение. Но ведь и песен интересных было катастрофически мало! Тогда артисты, понимающие свои слабые места, «брали грудью». Как это сделала представительница Кипра, Тамта, которую даже Марув назвала «плагиатчицей». Украинская певица смотрела «Евровидение» из дома (напомним, что артистка отказалась от участия в конкурсе, не найдя общий язык с местными организаторами ее поездки), и комментировала увиденное в своём Инстаграме.

Тамту даже Марув назвала «плагиатчицей». Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Действительно, Тамта откровенно позаимствовала стиль своей украинской коллеги по цеху, выбрав латексные сапоги-чулки на каблуках и крошечное полупрозрачное боди. Спела не ахти, зато запомнилась, поэтому в финале.

Зена представляет на конкурсе Беларусь. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Женскую привлекательность использовали активно и другие участницы, которые и оказались в финале. Например, Кристина Агилера из Беларуси по имени Зена («королева ботфортов»), поразившая своим давно вышедшим из моды, но сексуальным аутфитом.

Невена Божович из Сербии. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Хотелось бы, кстати, мнение историка моды Александра Васильева по поводу данного костюма... Или представительница Сербии, Невена Божович, такая вся с голой ногой, "богатыми” украшениями и готическим платьем-плащом.

Конан Осирис из ПортугалииФото: REUTERS

С мужчинами, кстати, такой номер не прокатил. Конан Осирис из Португалии вышел с каким-то подобием пластиковых трусов на подбородке и в странных якобы этнических тряпках, но спел настолько невнятно и такую крайне оригинальную песню про телефоны, что нашлось мало желающих оценить его старания по достоинству.

Исландские антиглобалисты ХатариФото: REUTERS

Два самых эффектных номера, конечно же, в финале. Исландские антиглобалисты Хатари показали четкий слаженный номер на свою песню «Ненависть восторжествует», разбавив чёрной краской благостную скуку практически одинаковых исполнителей. И австралийская певица Кейт-Миллер Хейдке показала, пожалуй, действительно что-то новое. По телевизору номер, конечно, смотрелся интереснее - артистка и ее бэк-вокалистки будто бы парили над землей, как Зубная фея и два дементора. Мол, отдай зуб или мы высосем из тебя душу. Шутка. Из зала было видно, как номер сделан технически - девушек выносили на палках в зал, а потом так же и уносили. Мы с ужасом ждали, что что-то пойдёт не так, но Австралия не подвела.

Серхат уже несколько лет подряд представляет Сан-Марино. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

В финал прошёл, наконец, и Серхат, который уже несколько лет подряд представляет Сан-Марино. Мы уж было решили, что мужчина таким образом развлекается на пенсии, посещая разные страны за государственный счёт. В этом году он в финале благодаря запоминающемуся припеву песни. Ну, или как Леонардо Дикаприо и его «Оскар» - когда уже просто не удобно не дать.

Представитель Чехии Лейк Малави. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Не удивляемся, что в финале и представитель Чехии Лейк Малави - такое ощущение, что тот же самый мальчик, что представлял свою страну год назад, но нет. Просто похож образом “беспечного весельчака”. Виктор Крон из Эстонии пел плохо, но в финале благодаря своему обаянию. Гречанка Катерина Душа и коллектив из Словении, состоящий из Залы и Гаспера вряд ли будут биться за первое место. Но в любом случае они уже в финале.

Виктор Крон из Эстонии. Фото: предоставлено организаторами «Евровидения»

Реальных конкурентов из тех, кто выступал сегодня у Лазарева всего два - Хатари благодаря своей эпатажности (за них могут проголосовать из протеста) и австралийка из-за своего необычного номера. 16-го числа во втором полуфинале будет больше сильных артистов, которые действительно смогут конкурировать с нашим Сергеем за корону победителя.

КСТАТИ

Евровидение-2019: от России на сцену выйдут сразу девять Сергеев Лазаревых

За каждым шагом нашего участника в Тель-Авиве, где накануне открылся конкурс «Евровидение-2019», пристально следят иностранные СМИ. Обсуждают номер, заявления, наряды, песню и даже придумывают мемы. И в кои-то веки в положительном ключе — похоже, и правда на песенном конкурсе все устали от политики. «Комсомольская правда» поймала Лазарева после очередной репетиции и задала ему накопившиеся вопросы. (подробности)