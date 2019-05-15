Жена Алексея Булдакова огласила завещание: внебрачному сыну не досталось ничего

Скоропостижная смерть Алексея Булдакова стала неожиданностью для всех его друзей. Актер строил столько планов, столько хотел еще успеть, но увы! – подвело cердце. Спустя 40 дней после его смерти супруга звезды «Особенностей национальной охоты» в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» озвучило завещание супруга.

Людмиле Андреевне не пришлось переживать из-за материальных вопросов, возникших после похорон: супруг давно составил завещание в ее пользу. После его смерти ей отошли квартиры, дача, машина и накопления. А вот внебрачный сын Ваня остался ни с чем. Иван уже несколько лет живет на Мальте, но все время поддерживал отношения с отцом. Да и с Людмилой у него сложились теплые отношения.

«Ване он ничего не завещал. Я хотела оформить на Ивана квартиру, но если тот решит ее продать, я останусь без московской прописки, так что я не могу это сделать», — пояснила супруга актера в программе.

Вдова Булдакова призналась, что они прожили вместе 27 лет и теперь она не может поверить, что Алексея больше нет. Людмила призналась, что когда узнала о смерти любимого боялась лишиться рассудка. Супруг мерещился ей везде. Ей так хотелось верить, что новость о смерти всего лишь злая шутка.

Актер Алексей Булдаков с женой Людмилой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Я заходила в комнату, где висит его портрет, и он будто со мной здоровался. Как-то говорила с ним, обернулась — а он стоит. После этого мне посоветовали поехать к врачу, первые дней пять-шесть я ничего не соображала. Я жила с ним столько лет, а он ни разу мне плохого слова не сказал», — поделилась Людмила Булдакова.

Напомним, народный артист России Алексей Булдаков умер 3 апреля в возрасте 68 лет в Монголии. В Улан-Батор исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты" приехал на празднование дня рождения друзей. Актер умер во сне.

Причиной смерти артиста стала "острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца".