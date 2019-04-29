У сестры Быстрицкой сдали нервы после вопроса о наследстве актрисы

В Москве простились с Элиной Быстрицкой. Знаменитая актриса ушла из жизни 26 апреля после продолжительной болезни. Артистку похоронили на Новодевичьем кладбище. Во время прощания со звездой в Малом театре не обошлось без конфуза.

Элину Быстрицкую провожали с почетным караулом. Гроб с телом актрисы стоял на сцене. Он буквально утопал в цветах. Рядом с усопшей сидела ее сестра Софья Шегельман.

У Элины Авраамовны не было детей и в последнее время за ней ухаживала именно родственница, которая ради этого уехала из Израиля. Именно Софье скорее всего достанется наследство прославленной актрисы. Правда, говорить об этом пожилая женщина категорически отказывается.

Сестра Элины Быстрицкой Софья Шегельман во время церемонии прощания в Малом театре.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Я до последнего мгновения была рядом с сестрой. Оставьте меня в покое, пожалуйста в этот день. В этот момент я не готова разговаривать", - сказала Шегельман в ответ на вопрос, кому же достанется наследство Элины Быстрицкой.

Однако, когда сестру актрисы попытались расспросить, будет ли она претендовать на наследство богатой родственницы, ушедшей из жизни, у женщины сдали нервы. "Наследство? Выведите ее из зала вообще", - гневно заявила Шегельман.

Отметим, вокруг наследства Быстрицкой возникла нездоровая истерия. Кроме квартиры Элина Авраамовна владела неплохой коллекцией антиквариата. За актрисой ухаживала ее театральный директор Ксения Рубцова. По слухам, Быстрицкая завещала все имущество именно ей. Якобы когда об этом узнала сестра, то в спешном порядке приехала в Россию. Она обвинила Рубцову в обмане, воровстве денег и пообещала написать на женщину заявление в полицию, пишет Teleprogramma.pro.

В последнее время Элина Авраамовна практически не появлялась на публике. Она сильно болела - не ходила и не видела. Но она до последних дней оставалась в ясном уме.