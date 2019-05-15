Владимир Путин: Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать

Президент Австрии Александр ван дер Беллен сразу показал себя обстоятельным человеком. Приехал в Сочи с женой, за день до встречи с Владимиром Путиным, утром прогулялся по сочинской набережной и тут же начал постить в твиттере фотографии с видами Черного моря. Все увиденное ему настолько понравилось, что при встрече он напрямик заявил Путину:

- Как только знакомишься с Сочи, сразу хочется провести здесь гораздо больше времени.

При этом еще и вспомнил Никиту Хрущева, который, по его словам, провел как-то в Австрии целых 13 дней, чтобы получше узнать эту страну. Впрочем, намек прошел незамеченным — ван дер Беллена никто из России и без этого не гнал. Он вполне мог, как Александр Лукашенко, завести на черноморском берегу себе резиденцию и неделями наслаждаться богатым йодом воздухом.

Встречая гостей, Путин еще раз напомнил Европе, что в России пока живы галантные традиции. Супруга президента Австрии получила красивый букет, а давняя знакомая, глава МИД Австрии Карин Кнайсль, была удостоена рукопожатия несмотря на ее яркий наряд, как будто она снова приехала на тирольскую свадьбу.

Однако, первый же вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции после переговоров был задан не про Австрию, а про состоявшуюся накануне встречу с госсекретарем США и возможную встречу с Трампом. Правда, президент России и здесь проявил галантность — нашел место Вене в оси Москва-Вашингтон-Осака.

- Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом США в ходе "двадцатки" в Японии, - сказал Путин. - Если американская сторона готова к продолжению контактов в таком особом режиме - я уже много раз на этот счет высказывался, - мы открыты для этих переговоров в любом месте, в том числе и в Вене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708901" frameborder="0"></iframe> Переговоры Путина с президентом Австрии.

Уже австрийские журналисты спросили — что думают в Москве о разрыве ядерной сделки США и Ирана и не может ли Россию и тут чем-то помочь?

- Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, - развел руками Путин. - Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую же позитивную роль играть, но это зависит не только от нас, это зависит от всех партнеров, от всех игроков, включая и США, и европейские страны, и Иран.

При этом ван дер Беллен был куда более категоричен в вопросе выхода США из СВПД.

- Без достаточной причины государство выходит из договора, подрывает веру в договоры в принципе, - возмущался он. - С европейской точки зрения особенно провокационен, как я считаю, факт, что США после выхода из СВПД приняли санкции против Ирана и параллельно сказали, что все европейские компании, которые будут продолжать сотрудничество с Ираном, тоже будут под этим же наказанием. Отношения США с определенными компаниями, получается, важнее, чем с Ираном. Евросоюз до сих пор не смог найти эффективный инструмент, чтобы противодействовать этому.

Тут уже российские журналисты подлили масла в огонь, поинтересовавшись — а не выйдет ли крупнейшая австрийская газовая компания OMV из «Северного потока-2» под угрозой новых санкций США?

- У OMV нет ни малейшего намерения выйти из проекта "Северный поток 2", - отрезал президент Австрии.

- Мы неоднократно об этом говорили и еще раз хочу повторить: под предлогом различных политических причин предпринимаются попытки недобросовестной конкуренции, - добавил Путин. - Они пытаются навязать своим партнерам свои услуги и в сфере обороны и в сфере экономики. Конечно, компании вынуждены считаться с этим давлением особенно те, которые работают на американском рынке. Но это суверенное решение страны. Насколько нам известно, OMV готова работать с нами и в дальнейшем, несмотря на такую попытку недобросовестной конкуренции. Это серьезный вопрос, это стоимость первичного источника либо вся энергетика той или иной страны будет дороже стоить. Или бытовые потребители будут пользоваться более дешевыми продуктами.

Тут он вроде бы закончил ответ на вопрос, но помолчав, махнул рукой и договорил наболевшее.

- С турками легче работать, чем с европейцами, - сказал Путин. - Вот Эрдоган решил и сделал, а здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит. Печально! Но мы со своей стороны готовы довести проект до конца.

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