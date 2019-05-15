2019-05-15T18:38:51+03:00
Политика

Путин поблагодарил руководство Австрии за поддержку "Северного потока-2"

Президент РФ указал на то, что для защиты от давления США нужна лишь политическая воля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер БелленПрезидент РФ Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер БелленФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия высоко ценит тот факт, что австрийские власти поддерживают реализацию проекта "Северный поток-2", несмотря на давление со стороны США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой европейского государства Александером Ван дер Белленом.

"Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента", - сказал Владимир Владимирович.

По его словам, энергетика занимает важное место в отношениях Москвы и Вены, и только в прошлом году Россия поставила в Австрию свыше 12 млрд куб. м. газа.

Что касается попыток Вашингтона оказать давление на это европейское государство в вопросе строительства "Северного потока-2", то здесь для защиты не нужно не оружие, ни территории. Путин считает, что у австрийских властей достаточно политической воли для отстаивания своих национальных интересов, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Вена с самого начала выражала поддержку немецко-российскому проекту, поскольку его реализация сможет обеспечить долгосрочное энергоснабжение Европы.

Путин благодарит на чистом немецком президента Австрии за приглашение посетить в следующем году Зальцбургский фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram