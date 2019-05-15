Путин поблагодарил руководство Австрии за поддержку "Северного потока-2"
Россия высоко ценит тот факт, что австрийские власти поддерживают реализацию проекта "Северный поток-2", несмотря на давление со стороны США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой европейского государства Александером Ван дер Белленом.
"Мы в России высоко ценим последовательную позицию австрийской стороны в поддержку этого проекта, нацеленного на обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента", - сказал Владимир Владимирович.
По его словам, энергетика занимает важное место в отношениях Москвы и Вены, и только в прошлом году Россия поставила в Австрию свыше 12 млрд куб. м. газа.
Что касается попыток Вашингтона оказать давление на это европейское государство в вопросе строительства "Северного потока-2", то здесь для защиты не нужно не оружие, ни территории. Путин считает, что у австрийских властей достаточно политической воли для отстаивания своих национальных интересов, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что Вена с самого начала выражала поддержку немецко-российскому проекту, поскольку его реализация сможет обеспечить долгосрочное энергоснабжение Европы.
Путин благодарит на чистом немецком президента Австрии за приглашение посетить в следующем году Зальцбургский фестиваль.
ИСТОЧНИК KP.RU