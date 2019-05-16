2019-05-16T10:01:44+03:00
Происшествия

"Лошадь быстрее опьянеет, чем Бобкова": Подруга свидетельницы по делу Кокорина не верит, что девушка просто оступилась

Выпавшая из окна россиянка получила серьезные травмы и была введена в искусственную кому
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Hезадолго до инцидента девушка смешала вино с антидепрессантамиHезадолго до инцидента девушка смешала вино с антидепрессантамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Выпавшая из окна свидетельница по делу Кокорина и Мамаева, как и все, сталкивалась с проблемами, в том числе в личной жизни, однако по своей воле уйти из жизни - это "не ее история", считает подруга Екатерины Бобковой, экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Солнце.

Девушка рассказала, что дружит с пострадавшей около двенадцати лет. Все это время ее окружали "непонятные люди", и в тот роковой день, 11 мая, в Чехии Катя вновь оказалась в странной компании.

Сайт kp.ru писал о том, что несчастный случай произошел ночью в квартире экс-сенатора Совета Федерации от Самарской области, бизнесмена Андрея Ищука в Градец-Кралове. 29-летняя девушка приехала на вечеринку вместе с подругой, и в какой-то момент вышла покурить на балкон. Там она неудачно оступилась и выпала из окна четвертого этажа.

Врачи диагностировали у Бобковой многочисленные переломы, внутреннее кровотечение, контузию легких и другие травмы. Было решено ввести пострадавшую в состояние искусственной комы. Позже появилась информация, что незадолго до инцидента девушка смешала вино с антидепрессантами.

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"Судя по тому, что мне рассказали, это был несчастный случай. Вряд ли кто-то ей помог, учитывая обстоятельства и тех людей, которые находились рядом. По собственной воле Катя тоже не могла решиться на такой шаг.", - прокомментировала случившееся Ольга.

При этом девушка добавила, что Катю нашли под окнами дома совсем посторонние люди. Гости же вечеринки узнали о случившемся совершенно случайно, выглянув с балкона на улицу и увидев толпу зевак.

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Соблазны созданы для того, чтобы им поддаваться
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Другая подруга Бобковой на условиях анонимности рассказала о том, что многих знакомых девушки удивил тот факт, что она упала с балкона "по пьяни", поскольку чтобы опьянеть ей нужно действительно очень много выпить.

"Мы даже шутили про нее: лошадь быстрее опьянеет, чем Бобкова. В любом случае, сколько бы она не приняла на грудь, всегда отдавала отчет своим действиям, никогда не теряла равновесие — она же стриптиз танцевала, на шесте крутилась - с координацией движений у нее проблем не возникало", - цитирует сайт МK.ru подругу пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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