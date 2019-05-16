Священник Дмитрий Смирнов: Зачинщиков бунта в Екатеринбурге надо посадить. Надолго

Который день продолжаются протесты в Екатеринбурге. Молодые люди выходят бунтовать против строительства православного храма. Люди, спрятавшие свои лица за масками, кидают в полицию бутылки, идут на открытые драки. Священник Дмитрий Смирнов уверен, что за этим стоят западные технологи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709092" frameborder="0"></iframe> Священник Дмитрий Смирнов: «Зачинщиков в Екатеринбурге посадить.».Роман ГОЛОВАНОВ

- Люди вышли, потому что им заплатили. У нас много людей, которые готовы подзаработать. Заплатили не всем, всегда в любой такой группе находятся заводилы, платят заводилам. А уже другие рады побуждению, начиная от чисто хулиганских и кончая чисто таких вот, ну, то, что именуется чернью. Люди, у которых нет никаких высоких стремлений. То, что они же не работают, не учатся. Покурить, потусоваться, познакомиться, побузить. Это называется хунвейбины. Извините, что я по-китайски. Каждая революция так проходила, начиная с Великой французской первой и кончая нашей любимой Украиной, - сказал он.

Протоиерей отец Дмитрий СмирновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Священник считает, что провокаторов нужно посадить.

- Зачинщики связаны с США. Это наши же заклятые друзья. Они спят и видят только одного: чтобы Россия исчезла как самый такой потенциальный конкурент. ну, посадите их. Почему-то вон та тюрьма, которая содержит журналиста на Украине, не стесняется на год журналиста посадить, если его продукция им не нравится. Здесь взять и посадить. Это же очень просто. Ведь не надо это шумно арестовывать. Сделай это так. Выявляются эти зачинщики по кинопленке. Все аккуратно, тихо арестовываются. И без суда и следствия сидят. Долго. Один месяц, а потом продлевается. Когда нужно бизнес отобрать у кого-то, они готовы полтора года держать, потом в зале суда выпустить, когда бизнес уже отобрали. А когда чикаются с людьми, которые угрожают государству? Берем зачинщиков и тихенько их сажаем. Тихенько. А если кто выступает за то, чтобы свободу зачинщикам, ну, мы их тоже сажаем. И они сидят. А третьи уже не полезут. Какому нормальному, не психу хочется сидеть? - задается вопросом отец Дмитрий.

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