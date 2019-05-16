Наталья Поклонская: В Екатеринбурге репетируют майдан

Который день продолжаются протесты в Екатеринбурге. Молодые люди выходят на стычки с полицией, бунтуя против строительства православного храма. Но депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена: церковь тут ни при чем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709094" frameborder="0"></iframe> Наталья Поклонская - о протестах в Екатеринбурге.Роман ГОЛОВАНОВ

- Первая проблема. Чиновникам нужно научиться слушать и слышать людей, - сказала «КП» Поклонская. - И если этого нет, то выглядит, как будто бы навязываются решения через силу и власть. И такой картинкой и пользуются ждущие политические аферисты. А их, к сожалению, очень много. Мало достучаться до людей, когда люди не могут зачастую достучаться до власти. Вторая проблема. Дело не в храме. Храм всегда украшает город. Храм – это достояние. Это наши корни, наша культура. На самом деле, это очередное обкатывание все тех же майданных технологий. Технологии массовых протестов, уличного противостояния и полной глухоты аргументам противоположной стороны. Скоро, думаю, мы будем наблюдать лица организаторов. Как в свое время наблюдали в Киеве на майдане. Преступников государственных. Вот для этих организаторов, как говорят в народе, с высокой колокольни плевать и на сквер, и на храм, и на толпу, которая, поддавшись ложным лозунгам и призывам, толпа оболваненная и обманутая вышла искать справедливость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

Депутат призывает протестующих остановиться.

- Я сегодня призываю людей остановиться, - сказала Поклонская. - И просто понять, что вы, на самом деле, являетесь орудием в чисто грязных руках. Чего вы прыгаете, уподобляясь украинским националистам? Для меня жутко слышат лозунги, которые в свое время окутали в 13-м, в 14-м годах Киев и всю Украину. И я хочу сказать, что я это все проходила. Я проходила эти лозунги: «Кто не скачет, тот москаль». Как это жутко! Как это страшно! И вот этот вот вирус, который искусственно вносится, он грамотно проработан кем-то. Вот эти лозунги, все это мероприятие, все эти, что планировалось, вся реализация, она была направлена на Украине только для достижения одной цели – вызвать у украинцев, у Украины ненависть ко всему русскому. А сегодня мы наблюдаем здесь, в Екатеринбурге такие же лозунги позорные. Правда, кто не скачет, тот за храм, то есть, он направлен на искусственное создание ненависти к православию, к нашим истокам. К нашим корням. И это уже последний шаг по уничтожению России. Поэтому надо понимать, что вот такие вот лозунги и попрыгушки – это все просто чья-то программа, чей-то замысел. Это нейролингвистическое программирование, которому подвергают вас. И делают бездушными роботами. Остановитесь. Подумайте.

Кто не скачет, тот за храм - протесты в Екатеринбурге.

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