"Мама мия, какая боль": Сборная России по хоккею разгромила итальянцев 10:0

Команда Ильи Воробьева разгромила итальянцев со счетом 10:0. Не бог весть какой успех со спортивной точки зрения. Итальянцы только в этом сезоне вернулись в высшую лигу мирового хоккея и пока на этом чемпионате не забросили ни одной шайбы, проиграв все встречи.

Зато с точки зрения статистики матч войдет в историю. С разницей в 10 шайб мы никогда на мировых первенствах не побеждали. Кроме того, пополнили свой багаж сами хоккеисты. Наконец-то открыл счет своим голам Евгений Кузнецов, который перед самим матче сбрил бороду - и сразу пошло. А потом с его подачи свою первую шайбу на ЧМ забросил и его партнер по «Вашингтону» Александр Овечкин. Свой дежурный гол забил и Никита Кучеров. Еще на его счету две голевые передачи - и лидерство в споре бомбардиров (по системе гол+пас он набрал уже 10 очков). А две шайбы Евгения Дадонова вывели его в лидеры среди снайперов (всего 6 голов).

Им бы и бабушка Овечкина забила - говорили наши болельщики, наблюдавшие за избиением итальянцев. Удивительно, но хоккейные тиффози отнюдь не плакали на трибунах.

- А не жалко было проигравшую сторону? - спросили мы российскую болельщицу Дарья Гамову, которая побывала на матче.

- Жалко. Со мной сидел итальянец Луиджи с другом. Они болели и кричали до последнего.

- Они плакали?

- Нет, для них это праздник, наоборот. Поздравляли, нас улыбались, радовались. Периодически кричали, конечно, «мама мия!». А потом со стадиона они ушли с абсолютно счастливыми улыбками. Будто выиграли.

- А как вели себя местные болельщики?

- Словаки поддерживали сборную России и когда шайба попадала к нашим кричали «Словакия! Словакия!»

Сборная России, одержав четыре победы, вышла на первое место в группе В и опережает Швейцарию, у которой тоже 12 очков, по дополнительным показателям. Так что две главные игры на первом этапе со швейцарцами и шведами еще впереди.

Оставшиеся матчи сборной России на групповом этапе

18 мая. 13.15 (мск). Россия - Латвия

19 мая. 21.15. Россия - Швейцария

21 мая. 21.15. Россия - Швеция