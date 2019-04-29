Скандал в шоу "Голос. Дети" - это про отсутствие общих правил для всех

Гром грянул еще в пятницу, а эхо слышно до сих пор. Почему все так горячо обсуждают неожиданную и несправедливую по мнению сотен тысяч человек победу девочки из богатой семьи в вокальном шоу? Что нас всех так взволновало, ведь многие телевизор-то не смотрят?

По просьбе «КП» ситуацию оценивает известный политолог, лектор и публицист, доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат политических наук Екатерина Шульман.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

«С точки зрения наук об обществе, скандал — это важный социологический маркер. Вопреки распространенному мнению, люди не будут волноваться о том, что их не касается и что для них не важно. Если есть скандал, в который люди массово вовлекаются, значит, под разными псевдонимами и по разным поводам обсуждается некая социально-значимая проблема.

Какова эта общественно-значимая проблема здесь? Очевидно, это несправедливость и неравенство. Это те слова, которые социологи наиболее часто за последние полтора года - год слышат и на фокус-группах, и во время опросов; это то, что людей наиболее сильно возмущает. И не просто неравенство - скажем так, ресурсов, а неравенство правил — то есть отсутствие общего закона для всех. Вопреки распространенным предубеждениям, людей раздражает не то, что богатые богаты, не то, что они живут роскошной жизнью. Людей раздражают разные нормы, которые применяются к разным людям: то, что одним можно, другим нельзя, и наоборот.

В этой ситуации [в шоу «Голос. Дети»] сошлось несколько триггеров сразу. Во-первых, та самая несправедливость, причем в таком месте, где, наоборот, должно происходить публичное торжество справедливости: на открытом конкурсе. Во-вторых, тут дети — это мегатриггер. Все, что связано с детьми, приковывает внимание, и людей эмоционально чрезвычайно тревожит. У нас люди воспринимают свою родительскую роль как социальную и даже как политическую - возможно, в отсутствии пространства для легальной политической активности.

Победительницей детского "Голоса" стала дочка певицы Алсу Микелла. Фото: Максим Ли

Кроме того, это публично разыгрываемая сказка, как все конкурсы такого типа. Все они разыгрывают сказку о Золушке, то есть о непризнанном таланте, который получает признание. Поэтому по сценарию, который ожидают люди, победить должен социально депривированный участник — бедный, незаметный, как было, например, в Великобритании, где в аналогичном конкурсе Britain's Got Talent в 2009 году победила Сьюзан Бойл, и это вызвало взрыв эмоций во всем смотрящем телевизор мире.

Победительница британского телешоу талантов Сьюзан Бойл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно замарашка должна стать принцессой — в этом смысл! Когда принцесса еще раз становится принцессой, это людей как минимум разочаровывает. Но когда к этому нарушению архитипического сценария прибавляется еще и очевидное, как людям кажется, подыгрывание, использование материального или властного ресурса, то это просто рецепт «идеального шторма», идеального скандала. Тут все смешано сразу, и именно в тот социальный момент, когда это людей особенно тревожит. Потому что, вернусь к началу, сейчас тема несправедливости и неравенства является ключевой, самой политической значимой.

То, что богатые люди или начальство не соблюдают правил, им все можно, им с рук сходит, а простым людям ничего нельзя — вот, грубо говоря, схема общественного возмущения, которая тут сыграла».

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