Путин предложил провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге

Комментируя ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге, президент России Владимир Путин предложил провести опрос, отметив, что необходимо сделать шаги для решения вопроса с соблюдением интересов как властей, так и жителей города.

«Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть», - заявил российский лидер. «Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», - добавил он.

Путин подчеркнул, что необходимо «не перетягивать канат, а сесть и договориться».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709187" frameborder="0"></iframe> Путин - о храме-сквере в Екатеринбурге.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг строительства храма, заявил, что речь идет о благоустройстве сквера. Он также отмечал, что власти города весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями, предлагая альтернативные площадки для сквера.

Напомним, в минувший понедельник, 15 мая, в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера в центре города.