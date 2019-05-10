Врач-кардиолог рассказал о признаках болезни, ставшей причиной смерти Доренко

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-10T16:20:04+03:00

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Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, которая стала причиной смерти известного журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Об этом телеканалу "360" рассказал сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

"Сердце, пожалуй, единственный орган, который не может незаметно протекать. У человека если возникают проблемы с сердцем, он так или иначе испытывает тревогу. Это всегда симптом. Бывает излишняя мнительность, но в данном случае человек испытывает неясное чувство тревоги, ощущение тяжести за грудиной, какие-то такие сбои иногда в деятельности сердца", - сказал врач. Хорошев также отметил, что россияне часто не обращают внимание на симптомы многих серьезных заболеваний.

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, находясь за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Ранее соболезнования в связи с его смертью выразил президент России Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU