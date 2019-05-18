Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Недавно некоторые СМИ сообщили, что, возможно, Евгений Петросян бросил свою музу - 30-летнюю Брухунову. Она без него уехала в свою Тулу, где проводила время одна. А Петросян в это время работал, появляясь на проверочных концертах своего шоу без помощницы. Сообщалось, что кто-то видел, что якобы Брухунова пила вино в одиночестве.

Петросян и его помощница не стали опровергать эти сведения, однако на днях они пришли вместе на юбилей к другу - промоутеру Александру Доколенко.

Друзья выложили в сеть общий снимок, на котором Петросян и Брухунова в одной компании.

marinadevyatova Сегодня свой юбилей отмечает замечательный промоутер,крестный отец моих сольных концертов в Москве,человек,который давным-давно поверил в меня,в народную песню и в мое творчество -Александр Доколенко

Там также среди гостей были актриса Ирина Лачина, певица Марина Девятова, юмористы Святослав Ещенко, Юрий Гальцев, Сергей Дроботенко.

К этому выходу Брухунова подготовилась тщательно – посетила салон красоты, сделала макияж, укладку. Отметила в своём инстаграмме, что над ее красотой колдовала стилист салона красоты, который открыла Водонаева.

bruhunova Женский оазис красоты в самом центре столицы. Спасибо, что делаете нас прекраснее!

К слову, ранее Брухунова расхваливала книгу Водонаевой «Голая». А Водонаева в свою очередь «раскатала» Брухунова в своих отзывах, удивившись, мол, почему молодая девушка встречается со стариком – ей нравится «похолоднее»?

petrosyanevgeny Мы на юбилее нашего друга и очень рады видеть друг друга

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Подписчица поделилась со скандальным пабликом фото 73-летнего Петросяна и его пассии Татьяны Брухуновой. Видимо, она встретила пару, отбывающую на отдых, сфотографировалась с Петросяном, а потом сняла сатирика и его молодую подругу со спины.

Правда читатели блога поначалу осудили народную папарацци. Мол, человек с вами сфотографировался, а вы тут же поспешили «слить» его снимки. А потом все-таки переключились на обсуждение Петросяна (подробности)