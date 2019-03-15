2019-03-15T13:25:19+03:00
Звезды

73-летний Петросян увёз свою молодую подругу в Дубаи

Там возлюбленная юмориста отпраздновала 30-летие
Игорь ПОЛЯКОВ
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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова улетели в Дубаи.Евгений Петросян и Татьяна Брухунова улетели в Дубаи.
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— Евгений Ваганович увёз молодую подругу в Дубаи, — написал хейтерский Инстаграм-портал Gavrilovnak.

Подписчица поделилась со скандальным пабликом фото 73-летнего Петросяна и его пассии Татьяны Брухуновой. Видимо, она встретила пару, отбывающую на отдых, сфотографировалась с Петросяном, а потом сняла сатирика и его молодую подругу со спины.

Правда читатели блога поначалу осудили народную папарацци. Мол, человек с вами сфотографировался, а вы тут же поспешили «слить» его снимки. А потом все-таки переключились на обсуждение Петросяна.

Евгений Ваганович не раз говорил, что у него есть стилист. Видимо, имел в виду Татьяну. Блогеры, рассматривающие фото артиста из аэропорта Дубаи, заметили, что у юмориста дорогая сумка от Луи Вуиттон за 140 тысяч рублей.

«Ваганыч такой модный. На стиле», «Я не люблю, когда у мужчин сумки с таким дизайном. Такое впечатление, что он ее у своей дамы позаимствовал!», «Похудел, похорошел!», — обсуждают стиль Петросяна в комментариях под его фото с дубайского отдыха.

Кстати, в отпуск Евгений Ваганович вылетел ради своей спутницы. Его любимой Татьяне Брухуновой исполнилось 30 лет, и юморист подарил даме сердца элитный отдых в жарких краях. Татьяна уже разместила Инстаграме свои дубайские будни: как она поселилась в роскошный отель, ходит по бутикам и проводит досуг в дорогих ресторанах.

Однако Татьяна не выкладывает совместные фото с юмористом. Видимо, Евгений Ваганович не хочет лишний раз привлекать внимание к своей личной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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