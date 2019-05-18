Вот это тело: Лазарев в день финала конкурса «Евровидение 2019» взорвал Сеть «обнаженкой»

Мы даже не сомневаемся, что Сережа такого эффекта не ожидал. Просто выложил фото из ванной своего отеля, собираясь на финал конкурса. И подписал - «Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя номер 5! Россия!».

lazarevsergey Eng/Rus!! Good morning)) Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы - СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения , отправляя Номер 5 !! Россия!!!

Сеть просто разорвало - буквально за два часа ее лайкнуло около 200 000 человек. Народ просто в восторге от превосходной физической формы артиста - ни одной жиринки, наоборот - бицепсы и кубики! Завелась даже Светлана Лобода, написав в комментариях «Голосую за!». Народ начал провоцировать Лазаря, чтобы он именно в таком виде и пошёл на выступление - тогда победа ему обеспечена. К сожалению, регламентом конкурса не разрешено вносить какие-либо изменения в номер за несколько часов до финала, поэтому будем смотреть на нашего певца в традиционном белом костюме.

Мы тоже можем отдать свой голос за то, чтобы Лазарев победил: достаточно будет отправить за Сергея смс-ку с его номером «5» на номер, который появится на экране телевизора, или же через приложение Eurovision.

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На самом деле мы даже не сомневались, что Лазарев будет в гранд финале. В этом году заявка от нашей страны, исполненная каналом «Россия», вышла сильной. Артистов, с которыми Сергею пришлось сражаться ради того, чтобы выйти в финал конкурса, было не так уж и много. Лиричный Дункан Лоуренс, пока расположившийся у букмекеров на первом месте. Джон Лундвик из Швеции, да Чингиз из Азербайджана с очень красивым номером. Все они в итоге в финале. Конечно, напряжение было сильным (подробности)