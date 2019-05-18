Спустя год молчания Юлия Скрипаль готовит официальное заявление

Племянница отравленного в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля Виктория получила весточку из Англии.

- Я не могу рассказать кто поделился со мной информацией, но уверена, что это правда. Дядя и Юля живы, их очень прячут, перевозят все время с места на место. Удивительно, как до сих пор никто их не снял, потому что западные СМИ за такие фотографии обещают хорошие деньги.

Виктория считает, что скорее всего в ближайшее время Юля Скрипаль сделает очередное официальное заявление.

- Как только продаст квартиру, так сразу и объявит, что в Россию больше не вернется. Знаю, что она уже попросила хозяина приюта для собак пристроить ее пса. Причем я давно говорила, что готова забрать Метиса себе. Но она категорически не хочет. Почему?

Как считает Виктория, всеми московскими делами Юлии занимается ее подруга Гульнара. Та самая девушка, которая накануне отравления привезла в дом Скрипалей в Солсбери гречку.

Юля Скрипаль избавляется от всего, что связано с Россией

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