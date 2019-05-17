Первое интервью Лазарева после выхода в финал «Евровидения»: Утром перед выступлением я решил ещё усложнить финал «Крика»

Сразу же после того, как стало известно, что Лазарев прошёл в финал «Евровидения», мы взяли у него эксклюзивное интервью по поводу его первой победы в Тель Авиве. Нам, конечно, было интересно все - волновался не волновался, все ли сработало, как должно было. Напомним, что до этого на репетициях «глючили» декорации, которые то не загорались, то не текла вода, что заставляло нашу команду немного переживать.

Сергей, как нам показалось на пресс-конференции, своим выступлением был доволен. Но, как артист признался нам в интервью, тоже до последнего момента нервничал:

- Конечно, я рад безумно и счастлив, что в финале. Но волновался все равно. Бывает же всякое! Артисты возвращались на конкурс и даже не проходили в финал. По моему, такое было с Даной Интернейшнл. И не только она - еще несколько человек не смогли преодолеть этот рубеж. Я переживал не только, когда объявляли результаты, но и до своего выхода на сцену - все же и номер сложный, и вокал. Более того, утром я решил еще больше усложнить финал песни, еще выше спеть ноты. Все в итоге получилось, плюс сработали все декорации. Впереди, тем не менее, много работы - репетиции, затем выступление перед жюри, перед зрителями. Надеемся теперь на поддержку всех стран в финале.

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров на пресс-конференции после объявления итого второго полуфиналаФото: Елена БОДУЭН

- Кто первым поздравил с выходом в финал? Друзья, мама, может быть сын Никитка? Тамара Гвердцители?

- На самом деле я забыл телефон в гримерке, ушёл на пресс-конференцию без него. И вообще в течение дня не проверял звонки, старался сконцентрироваться на своём выступлении. Только сейчас взял - уже сто пропущенных сообщений и звонков. Буду разбираться!

Мы отпустили артиста до 18-го числа - именно в этот день Сережа выйдет на сцену в первой половине финала для того, чтобы показать свой номер на песню Scream.

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На самом деле мы даже не сомневались, что Лазарев будет в гранд финале. В этом году заявка от нашей страны, исполненная каналом «Россия», вышла сильной. Артистов, с которыми Сергею пришлось сражаться ради того, чтобы выйти в финал конкурса, было не так уж и много. Лиричный Дункан Лоуренс, пока расположившийся у букмекеров на первом месте. Джон Лундвик из Швеции, да Чингиз из Азербайджана с очень красивым номером. Все они в итоге в финале. Конечно, напряжение было сильным (подробности).

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16 мая Сергей Лазарев выступит во втором финале «Евровидения-2019» в Израиле с песней Scream («Крик»). Артист уверяет, что возвращение на конкурс не воспринимает как возможность реванша — это будет началом новой истории. Однако подоплека на поверхности: в 2016 году в Швеции у Сергея отняли победу в вокальном шоу, хотя он стал лидером зрительского голосования (подробности).