2019-05-19T13:27:24+03:00
Евровидение-2019

"Мадонна на Евровидении 2019 была похожа на ребенка Серсеи Ланнистер и Эурона Грейджоя!"

Выступление 60-летней королевы поп-музыки на «Евровидении» было встречено усмешками [видео]
Николай ГЕРАСИМОВ
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Звезды уровня Мадонны ранее на Евровидении не выступали.Звезды уровня Мадонны ранее на Евровидении не выступали.Фото: REUTERS
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Главным украшением нынешнего конкурса должно было стать выступление Мадонны: звезды такого уровня почти никогда не удостаивают «Евровидение» своим появлением. (Сама поп-королева, разменявшая в прошлом году седьмой десяток, согласилась спеть две песни за гонорар в полтора миллиона долларов, которые ей уплатил канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс, фанат и меценат «Евровидения»).

Впрочем, многие в результате улюлюкали. Наряд, в котором Мадонна исполнила песню Future, зрители моментально увязали с «Игрой престолов», последнюю серию которой как раз собирается показать канал HBO. В твиттере писали: «Подождите, Мадонна собирается украсть Железный трон?» или «Почему она выглядит как плод любви Серсеи Ланнистер и Эурона Грейджоя?» (Кстати, актер Пилу Асбек, играющий этого самого Эурона, уже откликнулся в твиттере: «Мадонна вышла в том наряде, в котором должен был появиться на съемочной площадке я!»)

Один глаз певицы закрывала повязка с латинской буквой X. Со зрением у нее все в порядке, просто это ее новая фишка, так она теперь выступает везде (например, недавно появилась с этой повязкой на вручении музыкальных премий журнала Billboard). Буква X - из названия ее нового альбома Madame X, который должен вскоре выйти.

Вокал Мадонны зрители на этот раз оценили весьма низко - некоторые зрители писали в соцсетях, что изо всех участников «Евровидения» она выступила слабее всех. А организаторы конкурса были неприятно удивлены тем, что в финале исполнения песни Future два танцора, молодой человек и девушка, повернулись к камере спинами, взявшись за руки - и выяснилось, что у него на спине флаг Израиля, а у нее - Палестины. Тут же последовало официальное заявление - что на репетициях никаких флагов не было, и Европейский Вещательный Союз ничего об этом элементе шоу не знал. «Евровидение» - не политическое событие, и Мадонна была об этом предупреждена!» - кипятятся сейчас устроители шоу, да только поздно.

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madonnamadonna
Выступление Мадонны весь мир увидит 18 мая
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ИСТОЧНИК KP.RU

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