Валерий Федоров о скандале с храмом в Екатеринбурге: Как только президент Путин предложил провести опрос, я понял, что мне нужно срочно - туда

- Валерий Валерьевич, вы сейчас еще в Екатеринбурге или в Москве?

- Уже в Москве.

- Скажите, как вы, как социолог и как политик, оцениваете предложение президента Владимира Путина провести в Екатеринбурге опрос: храм или сквер? В чем город нуждается больше? И - посоветоваться с гражданами, а не только с чиновниками?

- Как политик - никак не оцениваю, потому что я не политик.

Как оцениваю - как исследователь? Как давно назревшее решение.

Довольно странно, что решение этого вопроса пришлось выносить на федеральный уровень. Хотя - столкновения, которые продолжались в городе несколько дней, показывают, что местной власти нужно было быстрее на них реагировать. Это - вопросы её компетенции.

И нужно было раньше додуматься до того, что просто - директивно, административно - заставить людей смириться с принятым решением уже не удается. Значит, надо идти на диалог.

- Каким, на ваш взгляд, может быть этот диалог?

- Ну, тут есть разные формы. Президент предложил опрос, там, на месте, высказываются и другие идеи, например, - организация референдума. И это - тоже не исчерпывающий набор вариантов, могут быть и третий, и четвёртый.

Главное не форма конкретная – опрос, референдум, что-то еще, там слушания общественные. Главное – сам по себе диалог. Его содержательность.

Нельзя все решить силой, нужен диалог.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И, конечно, понимание. В большом современном, крупном, динамично развивающемся городе – все эти определения точно подходят Екатеринбургу – невозможно все решать административным методом или тем более силовым.

Нужна дискуссия, нужно уметь ее вести, уметь признавать ошибки. И, самое главное, - надо учитывать интересы разных групп, разных сообществ, вовлеченных в процесс принятия решения.

- Это ваша инициатива – срочно туда, в Екатеринбург, поехать - или вам предложили местные власти? Или - Кремль?

- Я вообще активно по стране разъезжаю… Но это был мой собственный план. И когда в Сочи президент Владимир Путин в четверг предложил в Екатеринбурге провести опрос, я понял, что мне нужно срочно - туда.

- Работа началась уже?

- Работа идет, на самом деле, не первый день. И будет продолжаться.

- За две недели удастся это все организовать? В некоторых СМИ такие сроки уже называют.

- Необходимо решение все-таки городского совета, в какой форме все это пройдет. Должны быть выделены деньги.

Нужно понять, кто конкретно из исполнителей этим станет заниматься, потому что, если - общегородской опрос – по сути, это такое мероприятие, сравнимое с…

- …референдумом.

- Ну, я бы даже сказал, с выборами мэра города или горсовета. То есть, это очень такое мощное, затратное и организационно непростое мероприятие.

Если решат пойти по другому, более экономичному, методу, - конечно, и сроки там более короткие, и затраты - меньше.

Но тут вопрос в чем? Форму опроса необходимо выбирать, исходя не из финансовых и даже из каких-то других ограничений - по срокам. Они, конечно, очень важны, но все-таки - второстепенны.

Важно такую форму избрать, после которой вопрос о том, строить храм или нет, и где конкретно, - будет решен окончательно, бесповоротно, и это решение примут все. Даже представители активного меньшинства, которых там немало.

Вот если такую - эффективную - форму удастся избрать, тогда все деньги потратят не зря, и этот конфликт прискорбный разрешится к всеобщему удовлетворению.

И храм построят, и место для него выберут оптимальное, и парковые зоны будут развиваться, а их, действительно, в таком мегаполисе, как Екатеринбург, недостаточно...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Екатеринбурга: по скверу проведем массовый опрос в двух форматах

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что мэрия города готовит опрос среди большого количества граждан для того, чтобы выяснить, как жители мегаполиса относятся к застройке сквера у Драмтеатра на набережной Городского пруда (подробности)