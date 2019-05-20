Бывшая девушка Ди Каприо смутила Каннский фестиваль голой грудью, случайно выскользнувшей из платья

На красной дорожке Каннского кинофестиваля не обходится без конфузов, и один из них случился с немецкой моделью Тони Гаррн. Блондинка, прославившаяся на весь мир благодаря роману с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, появилась на премьере фильма «Лучшие годы нашей жизни» режиссера Клода Лелуша. Тони выбрала очень открытый наряд, который и подвел ее: красотка показала окружающим явно больше, чем рассчитывала.

Роскошное шелковое платье модного дома Ralph and Russo стало одним из самых эффектных нарядов вечера. Тони была в нем чудо как хороша – и она это знала! Корсет подчеркнул пышную грудь немки, подав ее в самом выгодном свете. 26-летняя манекенщица кокетничала перед фотографами, поигрывая своими длинными ногами, эффектно смотревшимися в разрезе юбки. Решив добавить своему проходу по красной дорожке эмоций, Тони вскинула обе руки вверх – и в этот момент ее грудь случайно выскользнула из платья. Фотографы не преминули воспользоваться этим моментом и запечатлели пикантный кадр.

26-летняя манекенщица кокетничала перед фотографами, поигрывая своими длинными ногами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тони Гаррн встречалась с Леонардо Ди Каприо всего год - с 2013 по 2014-й. Затем пара рассталась, но неожиданно воссоединилась в 2017-м. Правда, ненадолго: ветреный Лео снова ускользнул из сетей блондинки. А ведь, казалось бы, счастье было так близко. Тони идеально вписывается в типаж «подружки Лео»: она голубоглазая блондинка, модель и красавица. Но главное – она немка, а, как известно, из Германии когда-то эмигрировала мама Лео. Понравиться Ди Каприо – это полдела, главное – сблизиться с его мамой. И Тони была очень близка к успеху. Но, видимо, актер решил, что пока не нагулялся, и ему еще рано завязывать с холостяцкой жизнью.

Тони вскинула обе руки вверх – и в этот момент ее грудь случайно выскользнула из платья.Фото: REUTERS

К слову, новая девушка Ди Каприо Камила Морроне – отнюдь не блондинка, хотя и модель. 21-летняя красотка с аргентинскими корнями – шатенка с карими глазами. И, пока Тони переживает свой конфуз, Лео и Камила весело проводят время вместе в Каннах. Камила уже выходила на красную дорожку в качестве посла красоты известной косметической марки. А Ди Каприо появится на публике 21 мая, когда в Каннах покажут новый фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На премьеру ждут исполнителей главных ролей Брэда Питта, Леонадро Ди Каприо, Марго Робби и, конечно, самого Тарантино. Возможно, сопровождать Лео будет именно Камила.

Модель всячески привлекала внимание публики.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил роман в конце 2017 года. Как они познакомились, доподлинно неизвестно, но, скорее всего, в общей кинотусовке. Камила - падчерица ветерана Голливуда Аль Пачино, который воспитывал ее с 10 лет после того, как начал встречаться с ее матерью, аргентинской моделью Люсией Морроне.