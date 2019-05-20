Для больных раком в России станет доступна бесплатная протонная терапия

С 2020 года по полису ОМС (обязательного медстрахования) можно будет получать лечение протонами, сообщила глава Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. Протонная терапия – это самое современное и безопасное лучевое лечение онкологических больных, поясняют эксперты. «На финансирование протонной терапии планируется выделить 5 млрд рублей в 2020 году и 5,5 млрд рублей – в 2021 году. Благодаря этому лечение ежегодно смогут получать две тысячи пациентов», – рассказала Стадченко.

Всего, по ее словам, на оказание медпомощи по профилю «онкология» на 2019 год регионам России (в виде средств, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС) предусмотрено более 200 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше уровня 2018 года.

Финансирование помощи больным с онкологическими заболеваниями будет расти и дальше, уверяют чиновники. В 2019 году будет обеспечен полноценный доступ пациентов к химиотерапии и применению необходимых схем и видов лечения. А начиная с 2020 года значительные средства будут направлены и на внедрение более эффективных методов лучевой терапии, выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств: в 2020 г. – 120 млрд рублей, в 2021 г. – 140 млрд рублей. Тарифы на оплату лучевой терапии учитывают ее длительность, что обеспечит покрытие расходов медицинских организаций.

Кроме того, уже увеличено количество схем лекарственной терапии: в 2,5 раза, с 425 в 2018 году до 1 046 схем в 2019 году.

Также специалисты напоминают, что с мая этого года в нашей стране введен новый порядок профилактических осмотров. Они становятся ежегодными и предусматривают, в том числе, проверку на распространенные виды рака. Как рассказала заместитель председателя ФОМС Светлана Кравчук, за январь – апрель 2019 года профилактические осмотры прошли более 2 миллионов взрослых россиян и более 8, 5 млн - диспансеризацию (поясним: профосмотры это как бы «лайт-вариант» диспансеризации, «КП» подробно писала об этом). Всего в нынешнем году профилактические мероприятия запланированы для 50 миллионов человек.

БУДЬ В КУРСЕ

Куда обращаться, если у вас есть претензии

С этого года серьезные полномочия по контролю за оказанием помощи онкобольным получили страховые представители. То есть специалисты страховых медицинских компаний, выдающих пациентам полисы ОМС. Если у вас есть какие-либо вопросы, жалобы, в том числе по срокам обследования и лечения при онкодиагнозе, доступности препаратов для химиотерапии и т.д., сразу же сигнальте своему страховщику.

Проще всего найти через поиск в Интернете телефон «горячей линии» либо колл-центра для пациентов на сайте компании - медицинского страховщика, внести в записную книжку своего мобильного телефона. И звонить по всем интересующим вопросам. Как правило, такие телефонные линии работают круглосуточно.

Также можно обращаться по вопросам, связанным с диспансеризацией (виды обследований, анализов и т.п.).

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