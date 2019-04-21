В штабе Зеленского рассказали о возможном роспуске Рады
Спикер штаба лидирующего по данным экзит-полла кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что роспуск украинского парламента будет зависеть от законодательных возможностей и от потребностей народа.
«Роспуск Рады будет зависеть от возможностей в рамках закона и потребностей народа», - сказал представитель команды Зеленского.
Зеленский: Мы будем продолжать и перезагружать минский процесс.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, завершился второй тур президентских выборов на Украине, где избирательные участки работали с 08:00 до 20:00. После обработки 1,08% протоколов Зеленский набирает 70,36%, а действующий украинский президент Петр Порошенко - 27,29%. Как сообщил кандидат от партии «Слуга народа», Порошенко уже поздравил его с победой и пообещал помогать и ввести его в курс дел. Сам Зеленский уже сообщил, что он намерен работать в нормандском формате и продолжать минский процесс.
Выборы в Украине 2019: второй тур.21 апреля Украина выбирает президента во втором туре. За кресло главы государства борются Владимир Зеленский и Пётр Порошенко
ИСТОЧНИК KP.RU