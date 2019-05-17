Трудовые книжки становятся виртуальными

Пенсионный фонд доложил, что перевел все трудовые книжки россиян в электронный формат. Причем сделано это досрочно, поскольку закон об обязательной замене бумажных трудовых книжек на электронные еще не принят (ожидается, что Госдума займется этим вопросом летом). Но принципиальное решение было принято еще в 2017 году в рамках программы «Цифровая экономика РФ». Минтруд планировал, что в тестовом режиме система будет запущена в 2020 году, а с 2021 года станет обязательной для работодателей.

Защищены ли будут персональные данные россиян от хакеров? В Пенсионном фонде «КП» на этот вопрос ответили, что трудовые сведения о гражданах будут охраняться надежными средствами защиты по аналогии с базами МВД (паспорта) или Налоговой службы (сведения о доходах). Такой ответ однако едва ли успокоит тех россиян, кто всерьез опасается, что сведения о его нынешних и бывших работодателей утекут в Сеть. Неоднократно сообщалось, что на «черном рынке» давно обращаются те же паспортные базы МВД, а в столичном Росреестре разразился скандал после того, как москвич обнаружил, что его квартира была переписана на другого человека при помощи поддельной электронной подписи. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за незаконное разглашение персональных данных, однако дел по этой статье доводится до суда немного (менее сотни в год).

Один из кураторов государственной программы «Цифровая экономика», депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «КП» о том, что помимо удобства пользователей переход документов в электронный формат поможет сэкономить и положительно повлияет на экологию:

- Потребуется меньше бумаги.

Федоров объяснил, как именно происходит процесс оцифровки трудовых книжек.

- Работодатели направляют трудовые книжки в Налоговую инспекцию для подтверждения ваших платежей и стажа. Там они переводятся в цифру, а данные потом поступают и в Пенсионный фонд. А если при оцифровке возникли ошибки - их всегда можно поправить.