"Называет себя Ниной, рассказывает о ботиночках и показывает на пальцах, что ей два года": что сказала врачам оставленная в поликлинике девочка

Московские следователи и врачи до сих пор не могут установить личность девочки, которую вчера неизвестная женщина (не исключено, что мама) оставила в поликлинике №15. Еще вечером ребенка перевезли в Детскую инфекционную клиническую больницу №6. Причины две: поликлиника не работает круглосуточно и у малышки выявлена простуда.

- У девочки легкая форма вирусной инфекции. В основном, по физическому развитию она соответствует возрасту три года. Психически соответствует своему возрасту, - рассказала Ольга Жданова, главный врач Детской инфекционной клинической больницы №6.

- Девочка может что-то говорить? - спрашиваем.

- Она говорит отдельные слова "яблоко", "лошадка", понимает обращенную к ней речь. Словарный запас соответствует ее возрасту. Достаточно контактна и коммуникабельна.

Найденной в поликлинике без присмотра девочке примерно три года от роду.Фото: Алиса ТИТКО

Картину происходящего вечером 16 мая сейчас восстанавливают следователи. По камерам видеонаблюдения видно, что некая женщина принесла на руках девочку в болотной куртке и красных штанах в поликлинику №15. Посадила ее в кресло и ушла. На лице женщины была медицинская повязка, поэтому рассмотреть ее лицо довольно сложно.

Лишь после того, как женщина покинула поликлинику, посетители обратили внимание, что маленькая девочка возрастом два-три года сидит долгое время одна. С ней попытались заговорить, чтобы узнать, где ее родители. Но та молчала. Хотя и не плакала.

Следователи продолжают опрашивать свидетелей, чтобы найти родителей девочки.Фото: Алиса ТИТКО

Уже в инфекционной больнице, где девочку накормили, осмотрели, оказали всю помощь, удалось вывести на контакт. Она стала откликаться на имена Настя, Надя, Нина.

- В ближайшие несколько дней девочка будет находиться в инфекционной больнице. Дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от того, как быстро найдутся законные представители девочки. Мы до конца пока не знаем являлась ли та женщина законным представителем малышки. Девочка говорит о некой Наде, которая купила ей ботиночки. Мы до конца не знаем, как ее зовут. Называет себя Ниной. У нее в речи фигурирует два имени Нина и Надя, - рассказала Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова (слева) и врачи общаются с журналистами.Фото: Алиса ТИТКО

Девочка, по словам Анны Кузнецовой, легко идет на контакт, улыбается, аккуратная - когда забиралась на кровать, то сняла ботиночки. Малышка слушается взрослых, выполняет инструкции. Хотя все эти люди для нее незнакомы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709489" frameborder="0"></iframe> Девочка, которую оставила женщина в поликлинике 15 на Бутырской улице.Алиса ТИТКО

- Видимо в поликлинику ее привел человек, которому она доверяла. Ведь поведение ее там было спокойным, она не плакала, - говорит Анна Кузнецова. - На девочке новая одежда, чистая.

- В СМИ сообщали, что девочка говорит на украинском языке. Это так? - спрашиваю.

- Девочка легко ответила на вопрос медсестры о возрасте, заданный на украинском языке. Она показала на пальцах два. Хотя по возрасту видно, что девочка старше. Но это может быть информацией, в том числе, которая поможет узнать о ней и ее родителях, - ответила Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. - Сама же девочка легко говорит на русском языке. Цифры показывает. Пока мы не знаем ничего конкретного: ни имени, ни возраста, ни ее гражданства. При ней не было ни одного документа.

Девочка откликается на имена Настя, Надя и Нина.Фото: Алиса ТИТКО

В настоящее время рассматриваются различные версии: девочка могла быть украдена, оставлена родственницей или мамой. Следов насилия, кстати, не обнаружено. Доверие к взрослым у нее явно было, судя по общению с врачами. Если родители не найдутся, тогда ее судьбой будут заниматься органы опеки. Тем более одна из московских семей уже готова удочерить малышку.

- Пока неизвестен статус девочки, неизвестны ее родители, об устройстве девочки в другую семью речи быть не может, - сказала Анна Кузнецова.

ОФИЦИАЛЬНО

В это же время следователи продолжают опрашивать свидетелей, чтобы найти родителей девочки. Судя по всему, в эту поликлинику женщина водила малышку часто, так как она знала все проходы и коридоры.

- Следователи опрашивают свидетелей, работников поликлиники, устанавливают местонахождение женщины, оставившей девочку, - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

ВАЖНО

Главное следственное управление просит граждан, узнавших девочку и располагающих какой-либо информацией о ее месте проживания или родственниках, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве по номеру телефона: 8 (495) 945-17-51.

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