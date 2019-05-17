2019-05-17T21:10:27+03:00
Евровидение-2019

Видео выступления Кейт Миллер-Хейдке на Евровидение-2019 от Австралии: такого мы еще не видели!

В своём выступлении на «Евровидение - 2019» Кейт Миллер-Хейдке от Австралии показала, как можно побороть гравитацию [видео]
Елена БОДУЭН
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Представляющая Австралию певица Кейт Миллер-Хейдке.Представляющая Австралию певица Кейт Миллер-Хейдке.Фото: REUTERS
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Сенсацией в этом году стало выступление Кейт Миллер-Хейдке от Австралии. 37-летняя уроженка Брисбена привезла на «Евровидение 2019» не только песню «Нулевая гравитация», но и потрясающий номер, который она показала в первом полуфинале. Австралия, конечно, с момента своего участия в конкурсе, всегда показывала или песню, или конкурс, подбираясь к первому месту. По итогам первых двух полуфиналов Кейт Миллер-Хейдке внезапно выстрелила, и прочно обосновалась на втором месте в букмекерских конторах, обогнав сильнейших претендентов на победу в «Евровидении - 2019».

Номер Кейт - один из самых зрелищных на всём конкурсе. Фото: REUTERS

Номер Кейт - один из самых зрелищных на всём конкурсе.Фото: REUTERS

Народ по ту сторону телеэкрана просто обалдел, увидев, как Кейт, и две ее бэк-вокалистки летают над огромной планетой, будто и правда гравитации не существует. На видео ее выступление действительно выглядит невероятно - как еще никогда не было не только на «Евровидении», но и вообще в истории конкурса. Если смотреть номер из зала, то видно, как девушек выносят из-за кулис на палках. Но вот как они умудряются удержаться, и не свалиться с огромной высоты - не известно, секрета своего номера австралийская участница не раскрывает.

Выступление Кейт Миллер-Хейдке на Евровидение-2019 от Австралии.Выступление Кейт Миллер-Хейдке на Евровидение-2019 от Австралии

Выступление Кейт Миллер-Хейдке в финале конкурса «Евровидение 2019» смотрите 18-го мая на телеканале «Россия». Сергей Лазарев выступит под номером пять, а представительница Австралии выйдет на сцену под номером 25. А пока видео с ее выступлением набрало 1,4 миллиона просмотров - всего на 400 тысяч меньше, чем у нашего Сережи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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