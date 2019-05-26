Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2019 года

Победителем чемпионата мира по хоккею 2019 года стала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду Канады со счетом 3:1. Матч проходил на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Счет в финальном матче открыли канадцыФото: REUTERS

Матч получился очень напряженным. Первыми открыли счет канадцы. Шайбу на 11-й минуте забросил Ши Теодор. Но затем финны несколько раз удачно атаковали ворота соперников.

Игра проходила очень напряженноФото: REUTERS

У победителей шайбы забросили Марко Анттила и Харри Песонена. Анттила отметился дублем - на 23-ей и 43-ей минутах. Песонена закрепил победу своей команды на 56 минуте.

Команда Финляндии забросила три ответные шайбы в ворота Канады и победилаФото: REUTERS

Финляндия в третий раз в истории завоевала золотые медали чемпионата мира (1995, 2011, 2019), команда Канады в 15-й раз стала обладателем серебряных медалей турнира. Эта встреча стала 50-ой в истории сборных Канадцы и Финляндии. Финны побеждали канадцев 12 раз, а проигрывали ми 36 раз. Две игры завершились вничью, передает ТАСС.

Болельщики команды ФинляндииФото: REUTERS

Отметим, что это четвертая встреча команд в финалах мировых турниров и впервые победу одерживают финны.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, до чемпионского матча состоялась игра за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года. В ней команда России обыграла Чехию со счетом 3:2.

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За последнее десятилетие хоккеисты сборной России, если доходили до матча за 3-е место на чемпионатах мира, проигрывали только однажды - команде Чехиив 2011 году со счетом 4:7. После неожиданного поражения в полуфинале от команды Финляндии со счетом 0:1 команде Ильи Воробьева в последний день чемпионата мира предстоял финальный поединок - предстояло поспорить за "бронзу" как раз таки с чехами. (подробности)