Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах

Эмбер Херд приехала на Каннский фестиваль в качестве посла красоты французской косметической марки L'Oreal – одного из главных спонсоров кинофорума. 33-летняя голливудская звезда почти каждый вечер выходит на красную дорожку и посещает каннские вечеринки. А еще снимается для фотосессий. В один из фестивальных дней Эмбер вышла на знаменитую набережную Круазетт, где ее сфотографировали на фоне Средиземного моря.

Бывшая жена Джонни Деппа в очередной раз доказала, что она – одна из самых красивых актрис современного кино. Стилисты подобрали для Эмбер летящее платье с очень глубоким вырезом, под которым не было нижнего белья. Блондинка шла по набережной, весело болтая со своей ассистенткой. Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.

Блондинка шла по набережной, весело болтая со своей ассистенткой.Фото: EAST NEWS

Актрисе не привыкать к вниманию публики – и толпа нисколько не смутила ее. Эмбер позировала фотографу, демонстрируя эффектное декольте. Неизвестно, будут ли эти кадры использованы в рекламной кампании, или снимки появятся в глянцевых журналах.

Пока Эмбер наслаждается атмосферой праздника кино на Лазурном берегу, в США продолжается судебная тяжба, которую она ведет с бывшим мужем. Эмбер Херд и Джонни Депп были вместе в течение четырех лет, один год из которых они были женаты. В 2016 году актриса обвинила мужа в домашнем насилии и подала на развод. В конце прошлого года уже Депп подал иск в суд против экс-супруги, потребовав от нее компенсации в 50 миллионов долларов.

Стилисты подобрали для Эмбер летящее платье с очень глубоким вырезом, под которым не было нижнего белья.Фото: EAST NEWS

Джонни утверждает, что Эмбер соврала про то, что он избивал ее, и эта ложь стоила ему карьеры и репутации. Более того, Депп и его адвокаты уверяют, что это Херд избивала актера и даже как-то отрезала ему кончик пальца осколком бутылки. В ответ адвокаты Эмбер возобновили дело о насилии против Деппа. Актриса в красках дала показания, как Джонни мучил и избивал ее.

Фотосессия проходила на фоне Средиземного моря.Фото: EAST NEWS

Сейчас в жизни Эмбер появился новый мужчина. Месяц назад папарацци засекли актрису целующейся на улице с 45-летним режиссером Андресом Мускетти. Аргентинец с итальянскими корнями известен своими фильмами ужасов: режиссер снял в Голливуде картины «Мама» и «Оно». Эмбер и Андрес больше не скрывают своих отношений, но на светских мероприятиях пока еще не появляются вместе.