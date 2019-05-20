Про «дело Скрипалей» снимут кино

О бывшем шпионе Сергее Скрипале и его дочери Юлии нет никаких новостей. Их самих не видно и не слышно. Вообще живы ли? Об этом власти Альбиона молчат.

Но нельзя же совсем забыть о «злодеяниях русских»! И вот телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» торжественно объявила, что приступает к съемкам двухсерийного телевизионного фильма, в котором пойдет речь о событиях в Солсбери и Эймсбери.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли 4 марта 2018 года на скамейке возле торгового центра в Солсбери с признаками отравления. Отец и дочь длительное время находились в коме. Медицинское обследование показало воздействие на них нервно-паралитического вещества семейства «новичок». Премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Москву в причастности к химической атаке, и после этого российско-британские отношения резко пошли вниз. От похожего вещества в городе Эймсбери в июне умерла англичанка Дон Стерджес, а ее спутника Чарльза Роули госпитализировали в критическом состоянии.

О чем собирается поведать «Би-би-си»? Сценаристы будущей картины Деклан Лаун и Адам Патерсон явно не умрут от скромности. Они утверждают в своем совместном заявлении, что проводят обширные тщательные исследования и, мол, «поражены великодушием и отзывчивостью жителей Солсбери, которые не иссякают». А один из ведущих сотрудников корпорации Пирс Венгер высокопарно добавил: «Это драма о смелости, стойкости и опыте местных жителей, которые оказались в поистине ужасной ситуации вблизи своих домов».

Вообще на здешней культурной ниве всячески подогревают антироссийские настроения. Так, написана опера, в которой объединены истории о Скрипале и экс-сотруднике ФСБ Александре Литвиненко, скончавшемся в Лондоне в 2006 году от отравления радиоактивным полонием. В числе персонажей - вдова Литвиненко Марина и Борис Березовский. По словам продюсера спектакля Васфи Канн, это «образовательная опера», которая расскажет об ужасающих свойствах отравляющих веществ. Премьера состоится на британском фестивале оперы в следующем году.

«Чем же жители Солсбери заслужили такое внимание, и что в действительности они могли видеть и делать?» - с иронией спрашивает обозреватель «Санди таймс» Камилла Лонг, комментируя начинающиеся съемки фильма. И продолжает с еще большим сарказмом: «Наверняка привлекут тех, кто снимался в посредственном сериале «Аббатство Даунтаун» и не могут теперь найти работу».

В корпорации на мой вопрос, кто из актеров появится на голубом экране, ничего вразумительного не ответили. Как и о названии фильма. В «Би-би-си» пока занимаются тем, что нагнетают страсти…

Лондон.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следствие не может связать инциденты в Солсбери и Эймсбери Как пишет бдританская газета The Guardian со ссылкой на свои источники, следователи не могут предъявить обвинения в убийстве британки Дон Стерджес в Эйсбери подозреваемым по делу Скрипаля. В полиции признали, что «ряд деталей не сходится».

При этом эксперты ОЗХО не смогли доказать, что отравляющие вещества используемые в Солсбери и Эйсбери были из одной партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дело Скрипалей» - это часть операции «Паранойя»

4 марта 2018 года в тихом британском городке произошло «преступление века». Неизвестно кто прямо в центре Солсбери отравил нервно-паралитическим ядом проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо расследования Лондон обвинил в «химатаке» Москву и ввел санкции. Однако историк спецслужб Александр Васильев уверен: «дело Скрипалей» - часть огромного плана английских элит под условным названием «Паранойя», цель которого - сплотить расколотое общество против мифической русской угрозы (подробности)

Спустя год молчания Юлия Скрипаль готовит официальное заявление

Племянница отравленного в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля Виктория получила весточку из Англии.

- Я не могу рассказать кто поделился со мной информацией, но уверена, что это правда. Дядя и Юля живы, их очень прячут, перевозят все время с места на место. Удивительно, как до сих пор никто их не снял, потому что западные СМИ за такие фотографии обещают хорошие деньги. (подробности)