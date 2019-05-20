Александр Масляков: Зеленский - просто мой знакомый кавээнщик. А пожелание? Чтобы агрессивные политики Украины образумились
- Александр Васильевич! Коль мы с вами дважды разговаривали по поводу нового президента Украины, еще буквально пара-тройка вопросов...
- Честно говоря, у меня - репетиция. Я не могу сейчас говорить.
Во-вторых, мне надоело уже говорить о Зеленском. Что я ему - близкий товарищ, что ли? Я все сказал вроде, чего мог сказать, Саша.
- Нет. Можно один вопрос хотя бы задам?
- Ну, давайте. Только в темпе. Ладно?
Исполнение гимна Украины в стенах Верховной Рады.
- Очень быстро. Кто-то еще и кавээнщиков может занять какие-то посты?
- Вы знаете, вот видит Бог, такие мысли мне даже в голову не могут прийти - прогнозировать судьбу кавээнщиков. Понимаете? Мне интересны они как талантливые ребята сегодняшнего момента. Сегодняшнего дня. Что с ними будет дальше? Это факт их биографии. Я на нее не влияю. И я, честно говоря, о ней не думаю.
- Вы думаете, что вы и на Зеленского не повлияли? А мне кажется, повлияли.
- Не знаю. Это вопрос не ко мне. Это к Зеленскому. При случае задайте ему этот вопрос.
- Я обязательно задам. Продолжайте репетицию. Извините, что отдел политики «Комсомолки» вас достает. И потом интервью Александра Маслякова все активно цитируют. И - теперь пожелание вашему, как его назвать? Ученику. Я по-другому не могу.
- Нет, нет, нет. Не надо «ученику». Моему знакомому кавээнщику. Вот это так будет.
Какие пожелания? Я не знаю всех тонкостей украинской политики. Я не знаю, может, слово «тонкости» там и не уместно. Скорее, «толстости» какие-то.
Но я не букмекер. И гадать, желать… Желать только, чтобы наиболее агрессивные политики Украины по отношению к моей стране образумились бы. И посмотрели фактам в лицо. Получится это у нового президента, не получится - увидим.
- Ясно. Я, с вашего позволения, вам позвоню где-нибудь через годик.
- Звоните и раньше. Может, еще какие-то поводы, кроме Зеленского, будут.
- Нет, ну, вас потом активно цитируют после нас и не перевирают. Спасибо вам огромное.
- Это да. Это удивительно, я бы сказал. Вот так. Не перевирают...
Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.
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