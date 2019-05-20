Суд не стал арестовывать украинку и ее жениха, которые бросили дочку в московской поликлинике

Украинку Марию Рудницкую, которая бросила двухлетнюю дочку 16 мая в поликлинике №15, решили не арестовывать. Такой решение приняли в Савеловском суде.

- Никто девочку не бросал, - сказал журналистам адвокат Марии Рудницкой.

- Почему ее тогда задерживали?

- Потому что такой закон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709551" frameborder="0"></iframe> Задержана мать, которая оставила свою в поликлинике в Москве.Женщина заявила, что не справлялась со своими обязанностями

В суд молодая мама пришла с 27-летним возлюбленным по имени Шамиль. Молодой человек прятал лицо под капюшоном и пытался закрыть от журналистов Марию. Парня также должны были арестовать, потому что именно он настаивал, чтобы Мария бросила малышку, которая мешала молодым жить. Именно поэтому 16 мая Шамиль отвез Марию с дочкой в поликлинику. Рудницкая закрыла лицо медицинской маской, посадила девочку на кресло возле кабинета и ушла.

Мария - уроженка Украины, но последние пять лет живет в Москве.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На женщину и ее сожителя завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка), - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Однако, как говорят адвокаты, статьи не особо тяжкие, а значит допустим домашний арест.

- Вообще мама не оставила ребенка в опасности — медицинское учреждение таким не является. Женщина оставила ребенка не в лесу, не в закрытой квартире без еды. Что она сказала в суде — неизвестно, возможно, у нее есть какие-то серьезные причины. Но ей точно должны были избрать меру пресечения — подписку о невыезде, - говорит адвокат Софья Рубасская.

- Молодая мама может сейчас навестить ребенка? - уточняю.

- Ее пока не лишили родительских прав. Не исключено, что это будет сделано. Но ее могли ограничить в родительских правах.

Сама же малышка пошла на поправку, ее по-прежнему наблюдают врачи и психологи в Детской инфекционной клинической больнице №6.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709489" frameborder="0"></iframe> Девочка, которую оставила женщина в поликлинике 15 на Бутырской улице.Алиса ТИТКО

- Девочка хорошо кушает, играет c медсестрами. О маме даже не вспоминает и не пытается спрашивать, - рассказали в инфекционной больнице.

Сама же малышка пошла на поправку, ее по-прежнему наблюдают врачи и психологи в Детской инфекционной клинической больнице №6Фото: Алиса ТИТКО

В это же время стали появляться новые подробности жизни 21-летней Марии Рудницкой. По некоторым данным, у нее есть еще 6-летний ребенок. Раньше с детьми молодая мама справлялась, пока полгода назад не встретила молодого человека Шамиля. В этот момент двухлетняя дочка стала помехой для новых отношений. Слушать советы матери Натальи Рудницкой девушка не стала, поэтому последние полгода практически перестала с ней общаться. Напомним, что свою внучку Наталья Рудницкая увидела по телевизору и позвонила в полицию, где как раз искали родственников брошенной малышки.

- Бабушка просит забрать девочку из больницы, но пока это невозможно, так еще предстоит установить родственные связи, установить статус девочки и завершить уголовное расследование, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Бабушка (на фото - справа) узнала о происшествии со свой маленькой внучкой из новостей по телевизору.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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