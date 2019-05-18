"Не справляюсь с обязанностями": мать объяснила, почему оставила дочь в московской поликлинике

История с забытой девочкой в поликлинике №15, похоже, начинает распутываться. Полицейские нашли маму девочки и задержали ее. Информацию об этом подтвердили в столичной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709489" frameborder="0"></iframe> Девочка, которую оставила женщина в поликлинике 15 на Бутырской улице.Алиса ТИТКО

- Женщину нашли и задержали. Сейчас ее доставили к следователям для допроса, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Женщина, оставившая ребенка в поликлинике, в кабинете следователей. Фото СК РФ

Где именно задержали маму девочки и почему она оставила 16 мая дочку в поликлинике №15, пока неизвестно. Об этом позже сообщат следователи.

Напомним, что уже второй день малышка находится в Детской инфекционной клинической больнице №6. А полицейские все это время искали ее маму, которая привела девочку в поликлинику, посадила на кресло и ушла. Девочка, видимо, ничего не успела понять. Она не плакала, не нервничала. Но занервничали врачи и посетители, когда увидели ребенка одного. Поиск матери осложнялся тем, что женщина зашла в поликлинику в медицинской маске, прикрывавшей лицо.

Полицейские нашли маму девочки и задержали ее.Фото: Алиса ТИТКО

- В ближайшие несколько дней девочка будет находиться в инфекционной больнице. Дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от того, как быстро найдутся законные представители девочки. Мы до конца пока не знаем являлась ли та женщина законным представителем малышки. Девочка говорит о некой Наде, которая купила ей ботиночки. Мы до конца не знаем, как ее зовут. Называет себя Ниной. У нее в речи фигурирует два имени Нина и Надя, - рассказала ранее журналистам Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Задержана мать, которая оставила свою в поликлинике в Москве.Женщина заявила, что не справлялась со своими обязанностями

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- По какой причине вы оставили девочку в больнице? - спросил следователь.

- Не справлялась с обязанностями мамы, - ответила женщина.

- По какой причине не передали ребенка в детское учреждение?

- Не додумала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709345" frameborder="0"></iframe> Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

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