Украинка бросила дочь в московской поликлинике из-за отношений с любовником

Маленькая девочка, которую нашли брошенной в поликлинике №15, пока останется на лечении в инфекционной больнице. Во-первых, ее нужно подлечить, во-вторых, следователям нужно выяснить нужна ли девочка маме.

- Малышка еще неделю точно проведет в больнице. А дальше следователи примут решение по найденной маме, - рассказали представители Анны Кузнецовой, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Собственную дочь 21-летняя Мария Рудницкая намеренно принесла на руках в поликлинику №15 на Бутырской улице еще 16 мая. Посадила на кресло под кабинетом и ушла. Посетители пытались заговорить с малышкой и спросить, где ее родители. Но она лишь смотрела на них круглыми глазами. И ничего не говорила. Оно и понятно, на вид крохе два-три года. Врачи спрашивали у посетителей, никто ли не знает девочку, не видел ли ее маму? Но никто ничего не знал.

Девочка пока остается в поликлинике - долечиваться.Фото: Алиса ТИТКО

Полицейские запросили видео с камер видеонаблюдения и увидели Марию Рудницкую, которая закрыла лицо медицинской маской. То есть понимала, что совершает противозаконные действия.

Правоохранительные органы отследили дальнейший маршрут девушки и задержали ее 17 мая. Мария не стала отрицать, что это ее дочка. Девочка такая же круглолицая, как мама. Похожи, как две капли воды. Но раскаиваться и умолять вернуть ей малышку Рудницкая тоже не стала. Хладнокровно она отвечала и следователям на допросе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709345" frameborder="0"></iframe> Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

- По какой причине вы оставили девочку в больнице? - спросил следователь.

- Не справлялась с обязанностями мамы, - ответила девушка.

- По какой причине не передали ребенка в детское учреждение?

- Не додумала.

Марии нравилось проводить часами возле зеркала, она сделала татуировку, пирсинг над губой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушке всего 21 год. Забеременела она в возрасте 17-18 лет. Случайно. К роли матери она не была готова. За 2,5 года она устала воспитывать ребенка. Как обсуждают в соцсетях "наигралась с котенком и выбросила".

- Как вообще можно было бросить своего ребенка? Чтобы не произошло в жизни, - обсуждали в соцсетях.

Девочку, которую показали по всем телеканалам, полюбили посторонние люди. Одна из московских семей даже готова удочерить ее. Малышка, по словам Анны Кузнецовой,Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в больнице всех очаровала. Она легко идет на контакт с медсестрами и психологами, улыбается, аккуратная - когда забиралась на кровать, то сняла ботиночки. Девочка все это время без мамы слушается взрослых, выполняет инструкции. Хотя все эти люди для нее незнакомы.

Вот только ее родная мама любит больше не дочку, а какого-то молодого человека. Ради любви она даже решилась на этот ужасный поступок - бросить ребенка. Молодой человек хотел больше встреч, а Марии приходилось идти на свидания с дочкой. Мешала им крошка. Вот и стал выбор: возлюбленный или дочурка.

О самой Марии известно, что она родилась в Украине в 1997 году. В Москве живет последние пять лет, поступила в Юридический колледж РсМПА. Но учеба ей тоже была не особо интересна. Марии нравилось проводить часами возле зеркала, она сделала татуировку, пирсинг над губой. Отношения с мамой были напряженные.

Бабушка (на фото - справа) узнала о происшествии со свой маленькой внучкой из новостей по телевизору.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Внучку Наталья Рудницкая увидела по телевизору и сама позвонила в полицию. Сейчас она просит забрать девочку из больницы, но пока это невозможно, так еще предстоит установить родственные связи, завершить уголовное расследование, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). По первой статье молодая мама может быть наказана штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 1 года. По второй статье могут определить штраф в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

Мария - уроженка Украины, но последние пять лет живет в Москве.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

СКАЗАНО

Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка:

- Этот случай еще раз подчеркивает важность создания службы помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в режиме одного окна, необходимость повышения информированности населения о возможных социальных услугах. Возможно, если бы женщина знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы - этой ситуации можно было избежать.

Пока девочка по-прежнему находится в медицинском учреждении, с ней работают врачи и другие специалисты. Там она пробудет еще около недели. Детский омбудсмен также будет находится на связи со всеми уполномочеными органами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709489" frameborder="0"></iframe> Девочка, которую оставила женщина в поликлинике 15 на Бутырской улице.Алиса ТИТКО

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