40 лет назад «Комсомолка» покорила Северный полюс

21 мая в России отмечается День полярника. А через десять дней празднуется еще одно историческое событие. Ровно 40 лет назад, 31 мая 1979 года, на Северном полюсе завершилась полярная научно-спортивная экспедиция газеты «Комсомольская правда». Семь советских полярников впервые в истории преодолели ледяную пустыню на лыжах. До Северного полюса они добрались за 77 дней, оставив за спиной полторы тысячи километров. За их подвигом следил весь Советский союз.

- Наша с «Комсомольской правдой» экспедиция стала первым в мире лыжным походом от Земли до Северного полюса. До нас, в 1964 году, такую попытку сделали норвежцы, но прошли не много. А мы достигли конечной точки, как и планировали, - рассказывает руководитель экспедиции Дмитрий Шпаро.

Экспедиция началась 16 марта 1979 года, но в бой полярники рвались раньше. К покорению ледяной пустыни были готовы еще в 1973 году, ждали разрешения.

- Полярная экспедиция шла с поддержкой с воздуха, 4 раза к нам прилетали самолеты и сбрасывали продукты и бензин, - вспоминает Дмитрий Шпаро. - Следующие попытки покорить Северный полюс предпринимались без поддержки. Как люди только туда не добирались: на собаках, дережаблях, снегоходах. После нашего рекорда желающих стало еще больше.

А очередной рекорд поставил сын Шпаро. Когда Дмитрий вернулся домой с лыжного похода, мальчику было 4 года. Тогда ему отец сказал: «Готовься, ты следующий». Так и вышло. Матвей отправился на Северный полюс в полярную ночь. Таких попыток до него никто не предпринимал.

Думаете, на этом семья великих российских путешественников остановилась? Нет. Наверняка они установят еще ни один рекорд. В следующем году Матвей Шпаро отправится на Южный полюс вместе с инвалидом, который впервые в мире пересечет Антарктиду на лыжах силою рук. На такое в мире еще никто не решался. Экспедиция будет посвящена 200-летию покорения Антарктиды российскими мореплавателями.

Следующая цель - покорение Северного полюса на каяках. В это путешествие Матвея Шпаро пригласил путешественник из Великобритании, чтобы укрепить международные отношения между странами.

КАК ЭТО БЫЛО

Они идут…

Легендарный очерк Василия Пескова о не менее легендарной полярной экспедиции «Комсомольской правды», которой исполнилось 40 лет (подробности)