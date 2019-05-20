Зеленский — самый миниатюрный из лидеров Украины

Встречают по одежке, провожают по уму, а еще иногда встречают по росту — но это точно не про Владимира Зеленского, который ростом особым не вышел (на репетицию инаугурации в воскресенье приносили даже специальную подставку к подножию трибуны высотой примерно в 20 сантиметров), зато он точно самый подвижный и энергичный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709826" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

Рост самого молодого из шести президентов Украины 41-летнего Владимира Зеленского — от 168 (по данным светских изданий Украины) до 170 сантиметров (такую цифру он назвал в интервью Дмитрию Гордону).

Рост его предшественника, 53-летнего Петра Порошенко — от 184 до 186 см.

Рост четвертого президента Украины, 69-летнего Виктора Януковича — от 192 до 194 см.

Рост третьего главы незалежной, 65-летнего Виктора Ющенко — от 183 до 185 см.

Рост второго лидера самостийной, 81-летнего Леонида Кучмы — от 176 до 178 см.

Рост первого президента Украины, 85-летнего Леонида Кравчука — от 175 до 177 сантиметров.

Самый рослый из глав соседней страны — Янукович — оказался и самым «недолговечным», его свергли за год до завершения полномочий…

Для сравнения, рост президента США Дональда Трампа - 190 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду

Как Владимир Александрович сыграл главную роль в своей жизни на инаугурации президента

У Верховной Рады сотни украинцев ждали потрепанную «Волгу» с шашечками такси. Кто-то прислушивался, надеясь расслышать «дзыньканье» велосипедного звонка. Ну, после украинского сериала «Слуга народа» все ждали ярких фишечек от нового президента Владимира Зеленского (подробности).

КСТАТИ

Зеленский пришел на инаугурацию пешком

Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады (подробности)