2019-05-20T20:15:30+03:00
Политика

Зеленский — самый миниатюрный из лидеров Украины

Он также самый молодой и один из самых спортивных
Игорь ЯКУНИН
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Рост Владимира Зеленского — от 168 (по данным светских изданий Украины) до 170 сантиметровРост Владимира Зеленского — от 168 (по данным светских изданий Украины) до 170 сантиметровФото: REUTERS
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Встречают по одежке, провожают по уму, а еще иногда встречают по росту — но это точно не про Владимира Зеленского, который ростом особым не вышел (на репетицию инаугурации в воскресенье приносили даже специальную подставку к подножию трибуны высотой примерно в 20 сантиметров), зато он точно самый подвижный и энергичный.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

Рост самого молодого из шести президентов Украины 41-летнего Владимира Зеленского — от 168 (по данным светских изданий Украины) до 170 сантиметров (такую цифру он назвал в интервью Дмитрию Гордону).

Рост его предшественника, 53-летнего Петра Порошенко — от 184 до 186 см.

Рост четвертого президента Украины, 69-летнего Виктора Януковича — от 192 до 194 см.

Рост третьего главы незалежной, 65-летнего Виктора Ющенко — от 183 до 185 см.

Рост второго лидера самостийной, 81-летнего Леонида Кучмы — от 176 до 178 см.

Рост первого президента Украины, 85-летнего Леонида Кравчука — от 175 до 177 сантиметров.

Самый рослый из глав соседней страны — Янукович — оказался и самым «недолговечным», его свергли за год до завершения полномочий…

Для сравнения, рост президента США Дональда Трампа - 190 сантиметров.

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КСТАТИ

Зеленский пришел на инаугурацию пешком

Новоизбранный президент Украины встретился со своими сторонниками в парке, а после направился к зданию Рады (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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