Троих убитых в коттедже под Оренбургом нашла домработница

20 мая страну шокировала новость о жестоком убийстве семейной пары и их водителя близ Оренбурга. Три тела в одном из коттеджей поселка Ростоши-2 ранним утром нашла домработница. На месте шла стройка, но семья там уже жила.

Один из убитых – директор ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрей Бахарев – накануне вышел в отпуск. 58-летний мужчина также был президентом «Союза транспортников по Оренбургской области», членом Оренбургского РОФ «Ветераны МВД России» и Общественной палаты области. Знакомые погибшей семейной четы отзываются о них, как о хороших людях. Известно, что семья уже хоронила старшего сына. Младший, Антон, шокирован произошедшим.

Между тем, на камеры видеонаблюдения с соседних домов попали трое подозреваемых. На одной из записей видно, как они выходят из ворот дома, садятся в припаркованную рядом черную иномарку. Через считанные секунды они выбегают из машины и скрываются, что запечатлела другая камера. Все трое были в черном, их лица – закрыты.

На камеры видеонаблюдения с соседних домов попали трое подозреваемых

Что могло послужить мотивом ужасного убийства, пока неизвестно. СУ СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Ведется следствие.