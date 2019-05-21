Российские дачи за год резко подешевели

За год, в сравнении с концом весны 2018 года, дачи в среднем по России подешевели на 8%. Есть регионы, где падение цен — гораздо большее. Например, во Владимирской области — 16,7%, в Ивановской — 14,6% Воронежской — 13,2%, Ульяновской — 12,4%, Смоленской — 10,4% и т. п. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала по недвижимости «Мир квартир», проведенного в 70 регионах.

Эти цифры подтверждают тенденцию, о которой уже говорили специалисты. Рост налогов на землю и имущество, стоимость кадастровых работ, необходимых для подтверждения своих прав, напугали людей — не привыкших относиться к даче как к солидной недвижимости, требующей соответствующих затрат.

-Мы наблюдаем, что все большее количество дач выставляется на продажу, а спрос на них идет на убыль. Их все труднее продать, и цены год от года снижаются, – говорит Павел Луценко, генеральный директор «Мира квартир». – Дача всегда была возможностью дешевого сезонного досуга. Но молодежь все чаще выбирает другие виды отдыха. А многие представители более старших поколений задумались о том, чтобы избавиться от прежде любимых шести соток, поскольку серьезно увеличилась стоимость содержания этой недвижимости.

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