2019-05-21T15:28:56+03:00
Звезды

ГлюкoZa показала лишнее во время откровенной съемки

Певица в очередной раз свела поклонников с ума
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наталья Чистякова-Ионова.Наталья Чистякова-Ионова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом ГлюкoZa, показала видео с эротичной фотосессии. Во время съемок певица несколько раз меняла откровенные наряды.

ГлюкoZa в очередной раз свела поклонников с ума, выложила в блоге видеоролик-хронику одной из своих фотосессий. Судя по кадрам, съемка была довольно откровенной. Звезда сменила несколько купальников и бюстгальтеров-сеток.

Откровенные снимки появляются в Instagram звезды регулярно, но в последнее время она зачастила с публикацией эротичных фото. В этот раз дело дошло до снимков в ванной. Всего артистка, конечно, не показала, пообещав поделиться самыми пикантными фотографиями позже.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Глюк оZа разделась перед камерами
21723 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, поклонникам хватило и этого. И пока одни не смогли сдержать восхищения при виде фигуры ГлюкoZы: "У тебя красивая грудь!", "Какое тело! Не могу смотреть без восхищения", "В тебе столько секса - смотреть можно вечно".

Другие разразились гневной отповедью: "Нескромно до вульгарности!", "Как минимум, странные удовольствия у Вас", "Стыд! И вульгарщина одна!".

Напомним, Наталья Чистякова-Ионова много лет счастлива в браке. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. У пары растут две дочери 2007 и 2011 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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