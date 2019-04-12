2019-04-12T01:13:13+03:00
Звезды

Глюк’oZa повторила выходку Бузовой в прозрачном белье

Фото певицы возмутило Инстаграм
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Певица Глюк’oZaПевица Глюк’oZaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глюк’oZa попала под шквал критики. Как и ее коллега по цеху Ольга Бузова, певица лишила поклонников сна и покоя, опубликовав в соцсетях пикантное фото в прозрачном белье. За это и поплатилась.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, выложила в блоге откровенный снимок. Популярная исполнительница позирует в белом кружевном боди. Высоко вырезанное по бедрам, оно смотрится откровенно вызывающе.

Прозрачное белье выгодно подчеркивает фигуру знаменитости. Провокационный наряд звезды не оставляет простора для воображения: сквозь него проглядывает грудь артистки. "Скучали?", - спросила мама двух очаровательных дочек у подписчиков.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Показавшая прелести Глюк oZa взбудоражила народ
82966 отметок «Нравится»1519 комментариевInstagram

Поклонники, увидев фото, не смогли оторвать глаз от фигуры певицы и принялись нахваливать ее на все лады, некоторые даже признавались ей в любви. "Как всегда, супер! Эталон нежности и красоты!", "Это вообще законно - быть такой красивой?", "Идеальная фигура", - льют елей фолловеры.

Однако нашлись те, кто предположил, что в семье звезды наступил непростой период, раз она публикует интимные кадры такого свойства. "Видно, что не все в порядке в личных отношениях. Когда развод?", "Просто неприлично! Если чего-то в жизни не хватает, разберитесь с мужем! Счастливые и умные женщины совсем другим гордятся", - возмутились комментаторы.

Третьи и вовсе были настроены категорично. Пикантный снимок вызвал у них раздражение. Хейтеры отметили, что в таком виде надо показываться исключительно мужу и не завлекать народ "обнаженкой". "Все смотрят на кусок попы, которая выглядывает?", "Зачем замужней женщине такие фотки выкладывать?", "Опять голая... Для кого эти фото... Не серьезно уже...", "Для мужа демонстрируй, нам не интересно ", "Когда уже голяком?", - гневались подписчики.

К слову, реакция фолловеров очень напомнила недавнюю критику, которой подверглась Ольга Бузова. Поющая телеведущая в конце марта выложила фотографию, на которой позирует в полуобнаженном виде. Из одежды на Оле - прозрачное кружевное боди, абсолютно не скрывающее ее прелестей.

buzova86buzova86
Ольгу Бузову заклевали за прозрачное белье
437133 отметок «Нравится»11113 комментариевInstagram

Возможно, Бузова ждала хвалебные оды, однако вместо комплиментов в комментариях посыпались возмущенные отклики разгневанной публики. Поклонники назвали снимок слишком откровенным: мол, как можно выкладывать подобное на всеобщее обозрение?

Многие и вовсе уверены: 33-летняя Ольга до сих пор одна именно из-за таких фото. По мнению хейтеров, ни один приличный мужчина не решится взять замуж женщину, на прелести которой в откровенном виде любуется вся страна.

"Вот теперь точно замуж не возьмут", "Оля, все же видно - ну как не стыдно?", "И правда как бабочка. Только ночная", - написали фолловеры на страничке звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Умер лидер панк-группы "Соломенные еноты" Борис Усов
Трамп сообщил, что может встретиться с Ким Чен Ыном третий раз
Сенат утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США
В Госдуме предложили полностью запретить полиэтиленовые пакеты в России
В Минпросвещения опровергли информацию о том, что в школы не будут пускать детей без прививок
В Варшаве неизвестный в маске зарезал прохожего
Вучич: «Мы не вступим в блок НАТО»
Зеленский вышел на связь в прямом эфире во время выступления Порошенко на канале "1+1"
В США экс-советника Обамы обвинили в даче ложных показаний по делу Манафорта
Первый израильский луноход разбился при посадке
Трамп заявил, что ничего не знает об аресте Ассанжа: «Это не моя тема»
Полторак рассказал, когда Украина снова направит корабли в Керченский пролив
В посольстве Эквадора рассказали о судьбе кота Ассанжа: «Мы не зоомагазин, животных не держим»
США по запросу НАТО временно разместят в Румынии свою систему ПРО THAAD
АвтоВАЗ объявил о намерении прекратить поставки машин в Европу
Сбежавших на Украину полицейских уволили из рядов МВД России
Белоруссия решила закрыть на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба»
Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора
Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фура
Литва отозвала своего посла в России для консультаций
Цены на дизельное топливо к лету снизят на 4 процента
Тимошенко заявила, что не сдала анализы, как Порошенко, и поэтому ощущает дискомфорт
Федеральное правительство стимулирует рождаемость на Дальнем Востоке