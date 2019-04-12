Глюк’oZa повторила выходку Бузовой в прозрачном белье

Глюк’oZa попала под шквал критики. Как и ее коллега по цеху Ольга Бузова, певица лишила поклонников сна и покоя, опубликовав в соцсетях пикантное фото в прозрачном белье. За это и поплатилась.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZa, выложила в блоге откровенный снимок. Популярная исполнительница позирует в белом кружевном боди. Высоко вырезанное по бедрам, оно смотрится откровенно вызывающе.

Прозрачное белье выгодно подчеркивает фигуру знаменитости. Провокационный наряд звезды не оставляет простора для воображения: сквозь него проглядывает грудь артистки. "Скучали?", - спросила мама двух очаровательных дочек у подписчиков.

chistyakova_ionova Показавшая прелести Глюк oZa взбудоражила народ

Поклонники, увидев фото, не смогли оторвать глаз от фигуры певицы и принялись нахваливать ее на все лады, некоторые даже признавались ей в любви. "Как всегда, супер! Эталон нежности и красоты!", "Это вообще законно - быть такой красивой?", "Идеальная фигура", - льют елей фолловеры.

Однако нашлись те, кто предположил, что в семье звезды наступил непростой период, раз она публикует интимные кадры такого свойства. "Видно, что не все в порядке в личных отношениях. Когда развод?", "Просто неприлично! Если чего-то в жизни не хватает, разберитесь с мужем! Счастливые и умные женщины совсем другим гордятся", - возмутились комментаторы.

Третьи и вовсе были настроены категорично. Пикантный снимок вызвал у них раздражение. Хейтеры отметили, что в таком виде надо показываться исключительно мужу и не завлекать народ "обнаженкой". "Все смотрят на кусок попы, которая выглядывает?", "Зачем замужней женщине такие фотки выкладывать?", "Опять голая... Для кого эти фото... Не серьезно уже...", "Для мужа демонстрируй, нам не интересно ", "Когда уже голяком?", - гневались подписчики.

К слову, реакция фолловеров очень напомнила недавнюю критику, которой подверглась Ольга Бузова. Поющая телеведущая в конце марта выложила фотографию, на которой позирует в полуобнаженном виде. Из одежды на Оле - прозрачное кружевное боди, абсолютно не скрывающее ее прелестей.

buzova86 Ольгу Бузову заклевали за прозрачное белье

Возможно, Бузова ждала хвалебные оды, однако вместо комплиментов в комментариях посыпались возмущенные отклики разгневанной публики. Поклонники назвали снимок слишком откровенным: мол, как можно выкладывать подобное на всеобщее обозрение?

Многие и вовсе уверены: 33-летняя Ольга до сих пор одна именно из-за таких фото. По мнению хейтеров, ни один приличный мужчина не решится взять замуж женщину, на прелести которой в откровенном виде любуется вся страна.

"Вот теперь точно замуж не возьмут", "Оля, все же видно - ну как не стыдно?", "И правда как бабочка. Только ночная", - написали фолловеры на страничке звезды.