Глюкоза страстно поцеловала Успенскую в губы

Певица Глюкоза поделилась со своими поклонниками провокационным фото. На снимке знаменитость страстно целует свою коллегу по цеху Любовь Успенскую.

Глюкоза и Успенская слились в жарком поцелуе. В описании под снимком Наталья Чистякова-Ионова поблагодарила Любовь Успенскую за ее творчество, а также отметила, что исполнительница песни "А я сяду в кабриолет" всегда готова на эксперименты.

"Любонька, и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за прекрасный концерт, который ты нам подарила, за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!", - подписала фотографию Глюкоза.

chistyakova_ionova Глюкоза и Успенская слились в жарком поцелуе

Мнение поклонников относительно увиденного разделилось. И если одни одобрили поведение певиц, то другие гневно отреагировали на жаркое проявление чувств двух артисток. По словам некоторых комментаторов, "сочный" поцелуй певиц выглядит неестественным и даже "мерзким".

"Ой, фу", "Зачем вам это? Вы обе мега популярны", "Наташа, зачем это нужно", "Как-то противно. Неудачное фото", "Любовницы", Успенская уже совсем с ума сошла", "Что-то такого я от вас не ожидала", - пишут шокированные поклонники певицы.

Стоит отметить, что Глюкоза в последнее время отличается довольно экстравагантным поведением. Не так давно она исполнила эротический танец на праздничном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце. За кулисами артистка показала эротичную импровизацию под песню Филиппа Киркорова.

Не отстает от своей молодой коллеги и Люба Успенская, Знаменитость постоянно выкладывает в блоге снимки, на которых она предстает в дерзких мини-платьях или коротких шортиках, являя миру свои стройные ноги.