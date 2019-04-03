2019-04-03T12:30:28+03:00
Звезды

Глюкоза страстно поцеловала Успенскую в губы

Мимо чувственного поцелуя певиц трудно пройти миимо
Ольга ЛИБГАРДТ
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люкоза в последнее время отличается довольно экстравагантным поведениемлюкоза в последнее время отличается довольно экстравагантным поведениемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певица Глюкоза поделилась со своими поклонниками провокационным фото. На снимке знаменитость страстно целует свою коллегу по цеху Любовь Успенскую.

Глюкоза и Успенская слились в жарком поцелуе. В описании под снимком Наталья Чистякова-Ионова поблагодарила Любовь Успенскую за ее творчество, а также отметила, что исполнительница песни "А я сяду в кабриолет" всегда готова на эксперименты.

"Любонька, и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за прекрасный концерт, который ты нам подарила, за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!", - подписала фотографию Глюкоза.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Глюкоза и Успенская слились в жарком поцелуе
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Мнение поклонников относительно увиденного разделилось. И если одни одобрили поведение певиц, то другие гневно отреагировали на жаркое проявление чувств двух артисток. По словам некоторых комментаторов, "сочный" поцелуй певиц выглядит неестественным и даже "мерзким".

"Ой, фу", "Зачем вам это? Вы обе мега популярны", "Наташа, зачем это нужно", "Как-то противно. Неудачное фото", "Любовницы", Успенская уже совсем с ума сошла", "Что-то такого я от вас не ожидала", - пишут шокированные поклонники певицы.

Стоит отметить, что Глюкоза в последнее время отличается довольно экстравагантным поведением. Не так давно она исполнила эротический танец на праздничном мероприятии в Государственном Кремлевском дворце. За кулисами артистка показала эротичную импровизацию под песню Филиппа Киркорова.

Не отстает от своей молодой коллеги и Люба Успенская, Знаменитость постоянно выкладывает в блоге снимки, на которых она предстает в дерзких мини-платьях или коротких шортиках, являя миру свои стройные ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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