Певцов умилил трогательным видео с Дроздовой и подросшим сыном

Дмитрий Певцов много лет счастлив в браке с Ольгой Дроздовой. В мае супруги отметили сразу два важных личных праздника. В честь памятных дат актер, который не афиширует свою личную жизнь, опубликовал трогательное видео с любимой женой и подросшим сыном.

"Певчие дрозды... Мы познакомились 7 мая 28 лет назад. А 15 мая 17 лет назад, слава Богу, повенчались", - поделился сокровенным Дмитрий Певцов.

dima_pevtsov Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Актер показал редкое фото 14-летней давности, где супруги светятся от счастья. Снимок сделан в 2004 году на съемках сериала "В круге первом".

dima_pevtsov Ольга Дроздова с сыном Елисеем

А спустя некоторое время звезда сериала "Бандитский Петербург" разместил ролик, на котором Ольга Дроздова идет по улице с сыном. "Ольга Певцова и Елисей Певцов", - подписал видео артист.

Подписчики не могли сдержать слез умиления, настолько их растрогало увиденное: "Поздравляем! На вашу семью приятно смотреть и брать пример! Долгая лета Вам!", "Очень красивые Дрозды Певчие Елисейские! Дай Бог здоровья вам и вашим родным!", "На 15 лет моложе! А сейчас такие же красавчики!", "Очень трогательно", "Сынок такой хорошенький, на маму похож", "Какое счастье, что Вы так ее любите!", "Она невероятная!", "Изумительное видео. Искреннее,настоящее".

Служебный роман у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Через семь лет они поженились. Их единственный общий ребенок родился 7 августа 2007 года. В этом году сыну актеров исполнится 12 лет.