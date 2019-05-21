2019-05-21T20:06:11+03:00
Звезды

Певцов умилил трогательным видео с Дроздовой и подросшим сыном

В мае актер с женой Ольгой Дроздовой отметили сразу два личных праздника
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В мае супруги отметили сразу два важных личных праздникаВ мае супруги отметили сразу два важных личных праздникаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Дмитрий Певцов много лет счастлив в браке с Ольгой Дроздовой. В мае супруги отметили сразу два важных личных праздника. В честь памятных дат актер, который не афиширует свою личную жизнь, опубликовал трогательное видео с любимой женой и подросшим сыном.

"Певчие дрозды... Мы познакомились 7 мая 28 лет назад. А 15 мая 17 лет назад, слава Богу, повенчались", - поделился сокровенным Дмитрий Певцов.

dima_pevtsovdima_pevtsov
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
31544 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Актер показал редкое фото 14-летней давности, где супруги светятся от счастья. Снимок сделан в 2004 году на съемках сериала "В круге первом".

dima_pevtsovdima_pevtsov
Ольга Дроздова с сыном Елисеем
13348 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А спустя некоторое время звезда сериала "Бандитский Петербург" разместил ролик, на котором Ольга Дроздова идет по улице с сыном. "Ольга Певцова и Елисей Певцов", - подписал видео артист.

Подписчики не могли сдержать слез умиления, настолько их растрогало увиденное: "Поздравляем! На вашу семью приятно смотреть и брать пример! Долгая лета Вам!", "Очень красивые Дрозды Певчие Елисейские! Дай Бог здоровья вам и вашим родным!", "На 15 лет моложе! А сейчас такие же красавчики!", "Очень трогательно", "Сынок такой хорошенький, на маму похож", "Какое счастье, что Вы так ее любите!", "Она невероятная!", "Изумительное видео. Искреннее,настоящее".

Служебный роман у Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой начался в 1991 году на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Через семь лет они поженились. Их единственный общий ребенок родился 7 августа 2007 года. В этом году сыну актеров исполнится 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский планирует вынести вопрос о формате переговоров с РФ на референдум
Умер Александр Поклад - военный журналист, совершивший более 50 командировок в горячие точки
В результате обстрела Алеппо пострадали шесть человек
Зеленский назначил Андрея Богдана на пост главы администрации президента
Спикер Рады назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 22 мая
В МИД РФ прокомментировали возможность переговоров властей Венесуэлы и оппозиции в Норвегии
Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба Вооруженных сил Украины
В ООН заявили об угрозе начала гражданской войны в Ливии
Мэй пообещала парламенту Британии голосование о повторном референдуме по Brexit
Главный онколог Минздрава рассказал о еде и привычках, повышающих риск рака
Индекс Мосбиржи побил исторический рекорд
Полиция Нидерландов арестовала предполагаемого полевого командира из "Джебхат ан-Нусры"*
США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России
«Родники Алтая» - настоящий праздник для всех
ООН: С 2015 года Венесуэлу покинули около 3 миллионов человек
Huawei намерен вывести на рынок свою операционную систему осенью этого года
Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля
В Латвии бывший чиновник получил штраф за издание газеты на русском языке