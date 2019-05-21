Абитуриенты - 2019: дочь Климовой будет дипломатом, сын Михалковой - режиссером, а Володина составила дочери гороскоп для ЕГЭ

До ЕГЭ остались считанные деньки - для выпускников и их родителей это лето будет жарким. Мы узнали, кто из звезд ТВ и сериалов этим летом будет переживать за своих детей абитуриентов.

Екатерина Климова

Звезда сериалов «Молодежка» и «По законам военного времени» Екатерина Климова - многодетная мама. В этом году в семье актрисы первая выпускница - Елизавета. Дочь Екатерины Климовой и ее первого мужа бизнесмена Ильи Хорошилова решила стать дипломатом. Елизавета Хорошилова поделилась планами на лето: «Планирую поступить в МГУ или МГИМО».

Так в МГИМО средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в прошлом году был 95 баллов, а на договор - 83 балла. Средний конкурс на бюджет был 35 человек на место, а на платное обучение - 13 человек. В МГУ на «Международные отношения» нужно сдавать письменно историю, принимают результаты ЕГЭ по истории, русскому и иностранному языку.

Екатерина Климова с детьми

Любовь Толкалина

Дочь звезды сериалов Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского заканчивает «Красносельский лицей». Мария Кончаловская будет поступать на факультет сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ. Набирают сюда всего лишь 5 человек на бюджет и столько же студентов на обучение по договору. Для поступления важны результаты ЕГЭ по русскому и литературе. Также в театральный вуз нужно будет проходить творческие испытания. Для поступления на сценографию и театральную технологию важно хорошо рисовать, и обладать определенным набором навыков. Маша будет рисовать для экзаменационной комиссии и заниматься художественно-световым проектированием сценического пространства: проще говоря, сделает макет из ватмана. Также Кончаловская сдает собеседование, где поделится театральным опытом и знаниями. Маша практиковалась в театре «Собор», которым руководит ее мама: участвовала в оформлении спектаклей, создавала сценические 3 D-проекции.

Мария не захотела быть актрисой. Причем, по словам Любови Толкалиной, актерскую профессию дочь отвергла категорически, а вот рисует она очень хорошо. «Мне кажется, у Маши художественный дар - это великие родственники Суриков и Кончаловский через нее нам машут из глубины веков..» - находит одну из причин художественного таланта дочери Толкалина.

Василиса Володина

Астролог телепроекта «Давай поженимся!» Василиса Володина в этом году переживает за дочку выпускницу. Поэтому для своей Вики и всех абитуриентов, а также их родителей астролог составила гороскоп с рекомендациями. Его можно прочесть в социальных сетях Володиной. Вот небольшой отрывок: «С 21 мая Меркурий (управитель учебы) входит в Близнецы, свой родной знак, усиливая живость мышления и облегчая сдачу экзаменов. К сожалению, он пробудет там лишь до 4 июня. Но уже можем понимать, что до 4-го июня экзамены сдать будет в целом чуть легче, чем после. Особенно детям, родившимся под знаками Близнецов, Овна, Весов и Стрельца. Старайтесь до дня 4.06 обсуждать все вопросы, связанные с экзаменами без напора, легко и даже с шуткой. В конце-концов к этому моменту ребенок уже или усвоил знания или нет, метаться, доучивать и, как говориться, пить боржоми уже поздно.

Астролог телепроекта «Давай поженимся!» Василиса Володина в этом году переживает за дочку выпускницу

Анна Михалкова

Младший сын звезды сериала «Обычная женщина» Анны Михалковой будет поступать на режиссера. Сергей поступает во ВГИК на «режиссера игрового кино и телефильма». Абитуриент Сергей Баков будет сдавать творческий экзамен, также важны результаты ЕГЭ по русскому и литературе. Старший сын Анны Михалковой Андрей Баков учится на первом курсе экономического факультета в МГУ.

Младший сын Анны Михалковой будет поступать на режиссера

После линейки у выпускника Анна Михалкова написала в социальных сетях обращение к сыну: «Сережа, ты второй человек из нашей семьи, который проучился все 11 лет в одной школе! Мы дошли до конца!! Как обычно, я не успела даже заметить , как получилось так, что из самого маленького в классе мальчика, который стоял последним в холодное сентябрьское утро на линейке, поняв что его оставляют, спросил меня: «Когда ты меня заберёшь отсюда?», и заплакал - вырос такой парень! Я поздравляю тебя! Я поздравляю себя! И беру на год отпуск, пока Лиде не исполнится 7 лет и не надо будет снова идти в школу!»

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