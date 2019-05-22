2019-05-22T00:49:14+03:00
Происшествия

После шестичасового сбоя восстановили движение поездов в метро на БКЛ

Стала известна вторая возможная причина остановки поездов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столичном метро 21 произошел сбой в работеВ столичном метро 21 произошел сбой в работе
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В столичном метро 21 мая произошел сбой в работе на Большой кольцевой линии и Солнцевской. Три состава не смогли доехать до станции "Хорошевская" и высадить около 1000 пассажиров. Причину назвали сразу - потеря напряжения в контактной рельсе между "Шелепихой" и "Полежаевской". Позже появилась и вторая вероятная причина.

- Рассматриваются две основные версии - неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сообщили в Московском метро.

Важно, что 22 мая в 0.26 в Московском метро сообщили, что передвигаться поездами можно в обычном режиме.

- Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено, - сообщили в Московском метро.

По данным сотрудников столичного метро, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался.

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Сразу на двух линиях метро Московского метро вечером 21 мая произошла остановка движения поездов. Речь о Большой кольцевой линии и Солнцевской. Причина уже известна - потеря напряжения в контактной рельсе между "Шелепихой" и "Полежаевской". Именно поэтому три состава не смогли доехать до платформы и высадить пассажиров. А это больше 1000 человек. Остальные поезда уже не отправляли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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