Собчак и Виторган поспорили о мести

Ксения Собчак порассуждала в соцсети на тему добрых и злых людей, высказав свое отношение к мести. Сообщение телеведущей вызвало бурную дискуссию среди ее подписчиков. Не остался в стороне и бывший муж гламурной блондинки Максим Виторган. Он поспорил с теледивой.

"Близким кругом обсуждали сегодня интересный вопрос. Кто такой «добрый» человек? И кого считать злым? Я предложила такую формулировку: добрый человек тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку", - начала философское рассуждение Ксения Собчак.

Также в зоне доброты, по убеждению телеведущей, не может находиться месть. "Месть в любом виде - злословии или поступках - всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?", - спросила она подписчиков.

xenia_sobchak Ксения Собчак высказала свое отношение к мести

В комментариях фолловеры начали делиться своим мнением по теме. Некоторые допустили, что хороший человек может превратиться в мстительного, если каким-то образом исчерпать его лимит доброты. "Не будите в человеке зверя! У всех нормальных людей есть грань, границы терпения. Не надо просто эти границы нарушать", " Оступаются все, и добрые люди", "Жизнь - школа, не надо ничего и никого идеализировать". - делились мнением пользователи соцсети.

В разгар дискуссии спустя несколько часов вмешался Максим Виторган. "Очень хорошая емкая формулировка, Ксения! Главное повторять: «Я не специально». И можно воротить что угодно в принципе. Для нас, людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь!", - написал он.

Конечно, его ответ не остался незамеченным. Некоторые подписчики согласились с его точкой зрения: "Поддержу Максима, взрослый человек не снимает с себя ответственность, даже если зло было причинено неосознанно. На то и голова и сердце, чтобы осознавать любой абсурд/выход за грань…", "Согласна! Не специально, так получилось - то же самое, что и подлость, только завуалированная, или же предательство, но человек это не сразу понимает", "Я не специально. И можно любое зло творить".

Поучаствовала в споре на тему мести и Светлана Бондарчук. "Чувство мести - чувство раба", - написала модель, тем самым обозначив свою позицию.

Собчак в дискуссию не вмешивалась. Меж тем на ее страничке до сих пор идет обсуждение философской темы. Кто-то вспомнил Михаила Булгакова: "Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые". кто-то пословицу "Добро должно быть с кулаками". Кого-то вопрос Собчак заставил обратиться к Библии: "Ударили левую щеку - подставь правую".

Как писал сайт kp.ru, Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о разводе в марте этого года. Они опубликовав в Instagram одинаковые сообщения: "Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и тем более ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители".

После расставания бывшие супруги действительно ведут себя как добрые друзья. Максим поздравил Ксению с 8 Марта, а она приходила на репетицию его спектакля с сыном Платоном. Более того, на майские праздники Максим Виторган отдыхал в Испании с Платоном и тещей Людмилой Нарусовой. Актер выкладывал фотографии с наследником. А Людмила Борисовна отметила в компании зятя и внука день рождения. Максим трогательно поздравил маму Ксении Собчак, опубликовал с ней селфи. Фотопоздравление Виторган сопроводил задорной подписью: "Теща бывшей не бывает!".

Сама Ксения провела майские каникулы в компании Константина Богомолова. Молодые люди улетели в Италию. Сначала они побывали в Модене, где проходил фестиваль культуры и искусства. Телеведущая не публиковала фото и видео с возлюбленным. А вот Богомолов делился личным видео, на котором он снял Собчак со спины. Ксения спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей. Затем пара отправилась в Рим, а оттуда в Венецию.