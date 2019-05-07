2019-05-07T13:02:13+03:00
Звезды

Богомолов поделился личным видео с Собчак

Режиссер и телеведущая перестали скрывать, что отдыхают вместе
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали прятаться. Первые дни совместного отпуска в Италии они не афишировали, что отдыхают вместе. Однако после того, как секрет телеведущей и режиссера был раскрыт, Богомолов опубликовал видео, на котором Собчак спускается по ступеням на фоне живописного пейзажа.

Ксения Собчак и Константин Богомолов наслаждаются обществом друг друга. Режиссер снимает видео с возлюбленной и выкладывает его в личном блоге. Теледива неспешно спускается по ступеням на фоне живописного пейзажа.

По ролику складывается ощущение, что это кадр из романтического фильма. К слову, в этом же наряде, что и на видео, Ксения фотографировалась во время поездки в Африку с подругами.

konbog75konbog75
Ксения Собчак и Константин Богомолов наслаждаются обществом друг друга
1832 отметок «Нравится»83 комментариевInstagram

Собчак и Богомолов наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. Некоторое время назад они опубликовали фото из одного и того же ресторана в Модене, куда Константин Богомолов приехал на международный фестиваль "Российские вечера в Италии". Ужин в ресторане "Osteria Francescana" обошелся влюбленным примерно в тысячу евро.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Бедуинствую потихоньку
48122 отметок «Нравится»1211 комментариевInstagram

Чуть позже режиссер впервые прокомментировал фото Ксении. Он оставив под ее портретом слово "счастье" и изображение сердечка.

Пока Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают в Италии, супруг теледивы Максим Виторган вместе с тещей Людмилой Нарусовой и двухлетним сыном Платоном улетели в Испанию. В Марбелье Людмила Борисовна отметила день рождения: 2 мая ей исполнилось 68 лет. Максим нежно поздравил ее с праздником. Актер опубликовал селфи с тещей. Одетая в купальник именинница выглядывает из-за плеча зятя. Фотопоздравление Максим сопроводил задорной подписью: "Теща бывшей не бывает!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Матчи 20-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания по погибшим в Шереметьево
Минтранс: семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево будет выплачено по 9 миллионов рублей
Квартиру консультанта стройнадзора Москвы ограбили почти на 5 миллионов рублей
Медведев поручил максимально быстро выплатить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия возбудили уголовное дело
Помпео и Лавров договорились о встречи на 14 мая в Сочи
Эксперт оценил, возможно ли на деле отказаться от пластиковой посуды
Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
В Совфеде прокомментировали поступок солдата НАТО, который залез на памятник советским воинам
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Минздрав рассказал, когда ждать всплеска сезонной аллергии