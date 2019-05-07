Богомолов поделился личным видео с Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали прятаться. Первые дни совместного отпуска в Италии они не афишировали, что отдыхают вместе. Однако после того, как секрет телеведущей и режиссера был раскрыт, Богомолов опубликовал видео, на котором Собчак спускается по ступеням на фоне живописного пейзажа.

Ксения Собчак и Константин Богомолов наслаждаются обществом друг друга. Режиссер снимает видео с возлюбленной и выкладывает его в личном блоге. Теледива неспешно спускается по ступеням на фоне живописного пейзажа.

По ролику складывается ощущение, что это кадр из романтического фильма. К слову, в этом же наряде, что и на видео, Ксения фотографировалась во время поездки в Африку с подругами.

konbog75 Ксения Собчак и Константин Богомолов наслаждаются обществом друг друга

Собчак и Богомолов наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. Некоторое время назад они опубликовали фото из одного и того же ресторана в Модене, куда Константин Богомолов приехал на международный фестиваль "Российские вечера в Италии". Ужин в ресторане "Osteria Francescana" обошелся влюбленным примерно в тысячу евро.

xenia_sobchak Бедуинствую потихоньку

Чуть позже режиссер впервые прокомментировал фото Ксении. Он оставив под ее портретом слово "счастье" и изображение сердечка.

Пока Ксения Собчак и Константин Богомолов отдыхают в Италии, супруг теледивы Максим Виторган вместе с тещей Людмилой Нарусовой и двухлетним сыном Платоном улетели в Испанию. В Марбелье Людмила Борисовна отметила день рождения: 2 мая ей исполнилось 68 лет. Максим нежно поздравил ее с праздником. Актер опубликовал селфи с тещей. Одетая в купальник именинница выглядывает из-за плеча зятя. Фотопоздравление Максим сопроводил задорной подписью: "Теща бывшей не бывает!".